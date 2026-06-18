Gobierno federal elimina más de 1,700 trámites y agiliza inversiones con nueva ventanilla digital

El gobierno federal ha eliminado 1,711 trámites de la Administración Pública Federal como parte de la estrategia de simplificación administrativa impulsada por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, informó su titular, José Antonio Peña Merino.

Durante la conferencia matutina de este jueves, el funcionario explicó que de los 5,594 trámites identificados en la Administración Pública Federal, hasta ahora se han intervenido y simplificado 3,497 de ellos, lo que representa un avance de 60 por ciento.

“Es, lo digo con mucha humildad, el esfuerzo de simplificación más grande que ha habido en México y en la región”, afirmó.

Peña Merino explicó que la eliminación de trámites no implica desaparecer obligaciones regulatorias, sino integrar procesos que anteriormente estaban fragmentados.

“Si una persona tenía que hacer cuatro trámites que básicamente iban dirigidos a lo mismo, hoy los hacen en un solo trámite, en un solo momento”, señaló.

Ventanilla para acelerar proyectos productivos

Uno de los anuncios fue lo relacionado con la Ventanilla Digital de Inversiones, una plataforma que concentra los trámites necesarios para la constitución, construcción y operación de empresas e inversiones en los tres niveles de gobierno.

Indicó que, actualmente, 18 entidades federativas ya están integradas al sistema y la meta es incorporar a las 32 durante este año.

Según explicó el titular de la Agencia, los trámites para constituir empresas pasaron de nueve a seis; los relacionados con construcción se redujeron de 25 a 16; y los de operación disminuyeron de 17 a 10.

La plataforma, disponible en inversiones.gob.mx, permite a los inversionistas responder un cuestionario para identificar los permisos que requieren según las características de cada proyecto, además de conocer los documentos necesarios y dar seguimiento al avance de los procedimientos federales, estatales y municipales desde un solo sitio.

Peña Merino subrayó que uno de los principales incentivos incluidos en el decreto presidencial del pasado 4 de mayo es el esquema de autorización inmediata para inversiones estratégicas.

Bajo este mecanismo, los proyectos podrán acceder a una revisión acelerada si cumplen al menos uno de tres criterios: realizar inversiones superiores a 2,000 millones de pesos, ubicarse en un Polo de Bienestar o pertenecer a alguno de los sectores estratégicos definidos por el gobierno federal.

Entre estos sectores se encuentran energía, química, textil, semiconductores, electrónica, infraestructura tecnológica, dispositivos médicos, industria aeroespacial, farmacéutica, biomédica, automotriz y autopartes.

Nueva ventanilla para comercio exterior

El funcionario también informó sobre la puesta en marcha de la Ventanilla Única de Trámites de Comercio Exterior, que integra procedimientos de la Secretaría de Economía, el Servicio de Administración Tributaria y las aduanas.

La plataforma permite concentrar documentación en un expediente único, dar seguimiento al estatus de cada trámite y evitar que empresas presenten repetidamente la misma información ante distintas dependencias.

Según e detalló, la primera versión fue liberada el pasado 25 de mayo y ya incorpora trámites relacionados con economía, comercio exterior y aduanas.