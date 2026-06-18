Cómo funcionan las reglas de elegibilidad del futbol y su impacto en el Mundial 2026

La notable actuación de Marruecos ante Brasil en el primer fin de semana del Mundial 2026 y el sorprendente empate que la pequeña Cabo Verde le arrancó a España tuvieron como base una meticulosa asimilación de jugadores procedentes de toda Europa, que reforzaron enormemente a sus selecciones con talento de la diáspora.

Los 11 titulares de Marruecos nacieron fuera del país y se formaron en clubes europeos, salvo el arquero Yassine Bounou, nacido en Canadá, pero criado futbolísticamente en Marruecos.

La mayoría de las selecciones africanas han recurrido en las últimas dos décadas a las comunidades migrantes en Europa para encontrar jugadores y han podido mejorar drásticamente su competitividad. Ninguna tanto como Cabo Verde, con una pequeña población de unos 600,000 habitantes, que ha dependido de futbolistas nacidos o criados en Europa para lograr una improbable clasificación mundialista, cuando hace poco más de dos décadas ni siquiera participaba en las eliminatorias.

La migración global, unas reglas de elegibilidad de la FIFA muy modificadas y una búsqueda agresiva de talento en la diáspora han cambiado significativamente el panorama del futbol mundial.

¿Qué dicen las reglas?

Todos los jugadores que compiten en el Mundial deben ser ciudadanos del país al que representan y se realiza un control físico del pasaporte. Para evitar que los países entreguen pasaportes a extranjeros con el propósito oportunista de reforzar sus planteles, los jugadores deben haber residido cinco años en ese país o tener una madre, un padre, una abuela o un abuelo nacido allí.

Lineamientos de elegibilidad

En los primeros años del Mundial no había reglas sobre elegibilidad y Luis Monti jugó con Argentina en el primer torneo, en 1930, y cuatro años después lo hizo con Italia, tras haberse mudado allí para incorporarse a la Juventus. Más tarde, la FIFA impuso una política estricta: una vez que un jugador había disputado un partido internacional en una competición oficial en cualquier categoría, quedaba vinculado a ese país sin excepción.

¿Cómo cambió la política?

Las federaciones de futbol del norte de África fueron las primeras en presionar para que los jugadores pudieran cambiar su nacionalidad futbolística. "No nos parecía justo que jugadores (de origen africano) fueran seleccionados para equipos juveniles de países europeos y luego nunca tuvieran la oportunidad de jugar a nivel absoluto. Nuestra propuesta era dar libertad a estos jugadores y reconocerles el derecho a elegir", dijo Mohamed Raouraoua, expresidente de la federación argelina de futbol y uno de los arquitectos de la propuesta.

"Contar con estos jugadores es un enorme beneficio para muchos equipos africanos. Mejora todo el producto futbolístico", añadió.

La FIFA modificó sus estatutos en 2003, permitiendo a los jugadores cambiar su carrera internacional siempre que pudieran demostrar su elegibilidad para la doble nacionalidad y no hubieran jugado previamente a nivel internacional absoluto. La FIFA impuso un límite de edad de 21 años para el cambio, pero más tarde permitió que jugadores de todas las edades solicitaran una nueva habilitación a nivel internacional.

¿Quién fue el primero?

El defensa Antar Yahia fue el primero en beneficiarse de la nueva regla, al debutar con la selección sub-23 de Argelia en un partido de clasificación para los Juegos Olímpicos en enero de 2004. Su debut con la absoluta llegó dos semanas después. Había sido internacional sub-20 con Francia. Cualquier cambio debe ser aprobado por la FIFA tras una solicitud formal.

¿Quiénes lo han seguido?

Pierre-Emerick Aubameyang y Frédéric Kanouté fueron internacionales juveniles con Francia que cambiaron de selección y luego fueron coronados Futbolista Africano del Año. El capitán de Senegal, Kalidou Koulibaly, ha disputado más de 100 partidos internacionales desde que se comprometió con el país de África occidental después de jugar con Francia en la categoría sub-20. También ha habido beneficios fuera de África, como el caso de Declan Rice, internacional con Irlanda en todas las categorías, que cambió a Inglaterra y se consolidó como un pilar del mediocampo.

El impacto de las medidas

Este Mundial cuenta con la extraordinaria cifra de 289 jugadores, casi el 25% de los participantes en el torneo en Canadá, México y Estados Unidos, que representan a selecciones de países en los que no nacieron. Muchos de ellos lo han hecho tras un cambio de nacionalidad deportiva y ahora recogen los frutos con la oportunidad de jugar en el mayor escenario de este deporte. Un ejemplo es el adolescente Ibrahim Mbaye, que marcó para Senegal contra Francia el martes, menos de un año después de haber jugado por última vez con los franceses en categoría juvenil.