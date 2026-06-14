Operativo contra Niño, mensaje para AL

Caracas. La casa de Humberto Martes, alias "Humbertico", uno de los cabecillas de las bandas criminales que controlaban una zona minera en Venezuela, fue saqueada tras la operación militar que dio muerte a Niño Guerrero, el poderoso jefe del Tren de Aragua.

El lunes, el ejército lanzó una gran operación para desalojar a las bandas criminales de Las Claritas, una inmensa zona de extracción aurífera.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó el viernes que Niño Guerrero murió en un ataque militar conjunto con Venezuela. Mientras que "Humbertico" huyó de su residencia.

El líder de la organización criminal Tren de Aragua, Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, tejió su poder en una cárcel venezolana, desde donde expandió su influencia a varios países.

Nacido en la ciudad de Maracay, a unos 100 kilómetros de Caracas, era apenas un adolescente sin terminar el bachillerato cuando inició sus actividades delictivas. Para 2010 ya había cometido robos, asesinatos y secuestros.

Cayó entonces en la cárcel de Tocorón, en el estado Aragua, de donde viene el nombre de la organización. Se fugó, pero dos años después fue recapturado.

A partir de entonces, empezó a construir el Tren de Aragua, que se convertiría en uno de los grupos criminales más poderosos de América Latina. En 2025, el gobierno de Trump la declaró "organización terrorista".

Era "un tipo de gran inteligencia criminal", explicó Luis Izquiel, abogado y profesor de criminología de la Universidad Central de Venezuela.

El académico atribuyó el liderazgo de Guerrero “no tanto por su ferocidad, ni por su inhumanidad en el accionar delictivo, sino porque era un individuo con un cerebro criminal que logró expandir los tentáculos del Tren de Aragua y fortalecerlos”.

Mensaje a la región

“La muerte de Niño Guerrero envía un mensaje claro a América Latina: no hay refugio para los narcoterroristas en nuestro hemisferio”, afirmó el sábado en X Patrick Weaver, subjefe de gabinete del Pentágono.

“El Departamento de Guerra y la Coalición Anticártel de las Américas (A3C) seguirán cumpliendo la promesa del presidente Trump de luchar contra el tráfico de droga”, añadió.

La A3C (en inglés, Americas Counter-Cartel Coalition), también conocida como Escudo de las Américas, es una alianza internacional de seguridad y lucha contra el crimen impulsada este año por Trump junto a líderes de varios países de América Latina y el Caribe.

“Bajo mis órdenes, el Comando Sur de Estados Unidos realizó un ataque rápido y letal para eliminar a Niño Guerrero”, informó Trump más temprano en su plataforma Truth Social.

Trump ha afirmado que el Tren de Aragua coordinó sus actividades en Estados Unidos con el gobierno venezolano del presidente Nicolás Maduro. La administración Trump ha citado esta supuesta conexión para justificar la deportación de algunos inmigrantes en Estados Unidos a una prisión de máxima seguridad en El Salvador.

Ronna Rísquez, autora del libro El Tren Aragua: la banda que revolucionó el crimen organizado en América Latina, dijo que Guerrero tenía una gran devoción por la iglesia evangélica.

AL escucha el mensaje del Pentágono.