La ATTRAPI quiere unificar imagen de trenes de pasajeros

El gobierno federal desea integrar con una misma identidad gráfica la Red Nacional de Trenes de Pasajeros, con las rutas que están en operación y las que se encuentran en desarrollo (lo que permitirá, por ejemplo, que los usuarios identifiquen nombre de línea y color), a pesar de que son operados por diferentes dependencias: Banobras, la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional.

Previo a la privatización de los servicios, en 1996, solamente había una empresa a cargo, Ferrocarriles Nacionales de México.

Para elegir a quien se encargue del servicio requerido (integración de la identidad gráfica de la red), la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTRAPI) invitó a participar en una licitación a: Alejandro Magallanes González, Amperson Advertising Agency, Consultoría Folklore Interactivo, Corporativo Fosmac y a Felipe Orensanz Escofet.

“Como parte de la consolidación del servicio y crear un sistema moderno y unificado a nivel nacional, es indispensable contar con una identidad homologada. La implementación de nuevos proyectos exige una imagen que permita la identificación de la red y lograr una comunicación visual del sistema de transporte que conectará el centro, bajío, occidente y norte del país, además de la conexión existente en el sureste de México”, se explicó.

Se prevé que la tarde del próximo viernes se conozca al licitante ganador, el cual contará con un plazo de seis meses para concluir el servicio.

En la información pública disponible se plantea la realización de dos manuales de identidad gráfica. El primero se relaciona con los trenes de pasajeros de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM): Tren El Insurgente México-Toluca, El Tren Suburbano de Buenavista a Cuautitlán y el Tren al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), y posteriormente el que llegará a Pachuca.

El segundo manual se refiere a los trenes que se construyen y que conectarán el centro de México (en Buenavista) con el bajío, occidente y norte del país (México-Querétaro, México-Nuevo Laredo y México-Nogales), incluyendo los trenes de la ZMVM y la adaptación del Tren Maya y el Ferrocarril Interoceánico, por lo que deberá incluir elementos iconográficos, sistema de navegación en estaciones, señalética en estaciones, cromática, fuente tipográfica y aplicaciones generales.

La nueva identidad gráfica también se tendrá que integrar con la imagen de la ATTRAPI para dejar evidencia que se trata de un proyecto desarrollado durante la actual administración federal.

Debido a la relevancia de los servicios requeridos, la agencia precisó: El proveedor se obliga a guardar absoluta confidencialidad por tiempo indefinido sobre la información que se derive del presente procedimiento, por lo que no se podrá utilizar, publicar, difundir, divulgar, proporcionar, ceder o comunicar en forma parcial o total por ningún medio, ya sea electrónico, informático, escrito, colectivo, individual o a terceras personas ajenas a la presente invitación.