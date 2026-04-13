ONU insta a respetar libertad de navegación en el estrecho de Ormuz tras bloqueo de EU

El secretario general de la ONU instó el lunes a "todas las partes" en la guerra en Oriente Medio a respetar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz, indicó su portavoz a periodistas.

António Guterres "subraya que todas las partes en este conflicto deben respetar la libertad de navegación, incluso en el estrecho de Ormuz, de conformidad con el derecho internacional", señaló Stéphane Dujarric, sin identificar a ningún país.

Tras el fracaso de las conversaciones directas en Pakistán entre Estados Unidos e Irán, el presidente estadounidense, Donald Trump, ordenó un bloqueo naval de los buques que entran o salen de los puertos y zonas costeras iraníes, teóricamente en vigor desde el lunes a las 14:00 GMT.

Trump amenazó con destruir cualquier buque militar iraní que rompiera el bloqueo estadounidense en esta vía marítima crucial para el transporte mundial de hidrocarburos, que Irán mantiene cerrada de facto desde el inicio de la guerra el 28 de febrero.

"Debemos recordar que unos 20,000 marineros se encuentran atrapados en este conflicto, bloqueados en barcos, con dificultades que aumentan cada día", señaló Dujarric, al destacar además el impacto en la economía mundial.

Al instar a las partes a proseguir las negociaciones para encontrar una salida al conflicto, reclamó también que "el alto el fuego debe preservarse absolutamente. Todas las violaciones deben cesar".