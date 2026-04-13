Nombran a Jennifer Krystel Castillo como titular de Administración General de Grandes Contribuyentes

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que Jennifer Krystel Castillo Madrid será la nueva titular de la Administración General de Grandes Contribuyentes (AGGC), en sustitución de Armando Ramírez Sánchez.

Castillo Madrid fungía como titular de la unidad de asuntos jurídicos de la Secretaría de Energía del gobierno federal, además de que se ha desempeñado en varios cargos en el gobierno de la Ciudad de México.

La nueva titular de la AGGC fungirá como tal a partir del 1 de mayo, mientras que Ramírez Sánchez continuará realizando “otras tareas” dentro del SAT, según informó la autoridad tributaria a través de una tarjeta informativa.

De acuerdo con la semblanza de la funcionaria proporcionada por el mismo SAT, cuenta con más de 18 años de experiencia en el sector público, desempeñando cargos como directora general de asuntos jurídicos en la Secretaría de Administración y Finanzas del gobierno capitalino.

Es licenciada en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y cuenta con maestría en Derecho Administrativo y de la Regulación por la misma institución.

Asimismo, es candidata a doctora en Administración Pública por la Universidad Anáhuac Norte en colaboración con la Universidad Sorbona de París.

Por otro lado, Ramírez Sánchez había sido titular de la AGGC desde 2022, en sustitución de Antonio Martínez Dagnino, luego de que este último fue designado titular del SAT por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

La AGGC es la administración del SAT encargada de la fiscalización de los grandes contribuyentes, es decir, aquellas empresas con ingresos anuales superiores a 1,250 millones de pesos.