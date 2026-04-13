Gasolina en EU subiría de nuevo tras colapso del cese al fuego en Irán

El precio de la gasolina en Estados Unidos volvería a subir esta semana a medida que el petróleo se disparó tras el aparente colapso del cese al fuego entre Estados Unidos e Irán.

Patrick De Haan, jefe de análisis de petróleo de la consultora estadounidense GasBuddy, explicó que en la primera mitad de la semana pasada, el precio de la gasolina en Estados Unidos repuntó, para después caer en varias áreas del país.

De esa manera, el precio promedio a nivel nacional finalizó en 4.07 dólares por galón, prácticamente sin cambios respecto a la semana anterior, según datos de GasBuddy.

Mientras que el diésel subió 4.1 centavos en la última semana, a 5.62 dólares por galón, según datos de GasBuddy.

Sin embargo, De Haan aseguró que tras el fracaso de las negociaciones y la escalada de tensiones durante el fin de semana, “los automovilistas deben prepararse para una nueva subida de precios”.

“El avance hacia un bloqueo total del estrecho de Ormuz agrava la preocupación por el suministro mundial y amenaza con interrumpir aún más los flujos, lo que provocó una fuerte alza de los precios del petróleo en la sesión del domingo por la noche.

“En consecuencia, es probable que los precios de la gasolina vuelvan a subir esta semana, y se espera que el diésel siga la misma tendencia, hasta que se restablezca de forma significativa el tráfico marítimo a través del estrecho”, explicó el especialista.

Petróleo subió 4% este lunes

Este lunes, los precios internacionales del petróleo subieron 4% luego de que el ejército estadounidense inició un bloqueo a los buques que querían partir de puertos iraníes, lo que provocó amenazas de represalias por parte de Teherán contra sus vecinos del Golfo tras el fracaso de las conversaciones del fin de semana para poner fin a la guerra con Irán.

Esto se dio luego de que el fin de semana fracasaron las pláticas entre Estados Unidos e Irán para poner fin a su guerra, iniciada desde el 28 de febrero pasado.

El petróleo Brent del Mar del Norte subió 4.4% en la sesión del lunes, a 99.36 dólares, sin embargo, más temprano llegó a incrementar más de 8 por ciento.

De Haan recordó que la semana pasada, en la que el Brent cayó 14%, los precios del petróleo bajaron luego de que el martes se anunciara un cese al fuego condicional entre Estados Unidos e Irán, bajo la condición de que este último permitiera transitar libremente por el estrecho de Ormuz.

El estrecho de Ormuz, por donde pasaba el 20% del petróleo mundial antes del conflicto, ha permanecido bloqueado por Irán desde el inicio de la guerra, en lo que ya es una de las disrupciones más largas en la historia al suministro mundial de petróleo y gas natural.

Sin embargo, los precios del petróleo comenzaron a recuperarse a finales de la semana pasada y durante este lunes, “lo que sugiere que los mercados siguen siendo cautelosos respecto a la solidez del alto al fuego y al panorama geopolítico en general”.

De Haan resaltó que de cara al futuro, es probable que los mercados sigan siendo altamente reactivos a los acontecimientos relacionados con el alto el fuego y a cualquier señal de un resurgimiento de las tensiones.

Oklahoma, con la gasolina más barata

El 10% de las estaciones de servicio más caras en todo Estados Unidos vendían la gasolina a un precio promedio de 5.65 dólares por galón, mientras que el 10% de las estaciones más baratas la vendían a 3.36 dólares.

Los estados con el precio promedio más bajo de gasolina regular eran Oklahoma, en donde se vendía a 3.42 dólares por galón; Kansas, 3.47 dólares, y Dakota del Norte, 3.59 dólares.

Mientras que los estados con los precios más altos de gasolina regular eran California (5.84 dólares), Hawái (5.62 dólares) y Washington (5.34 dólares).