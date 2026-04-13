Invex suma ETF

Los analistas del banco Invex decidieron ajustar su cartera de renta variable con la adición de los fondos cotizados en Bolsa (ETF) State Street Financial Select Sector SPDR (XLF) y State Street Health Care Select Sector SPDR (XLV) a su selección de instrumentos de renta variable a nivel global.

El ETF XLF ofrece una exposición a las principales compañías financieras del índice estadounidense S&P 500, como Berkshire Hathaway, JPMorgan Chase, Visa, Mastercard, Bank of America, Goldman Sachs, Wells Fargo y Citigroup, entre otras.

Por su parte, el XLV brinda exposición a compañías farmacéuticas, de equipos y suministros para el cuidado de la salud, proveedores y servicios de atención médica, biotecnología, herramientas y servicios para las ciencias de la vida y tecnología para el cuidado de la salud del S&P 500.

Vinte Viviendas Integrales, una desarrolladora de vivienda social, media y residencial, dijo que sus accionistas aprobaron el pago de un dividendo en efectivo de 1.78 pesos por acción. La empresa dijo que el dividendo será pagado en dos exhibiciones: la primera por 1.24 pesos y la segunda por 0.54 pesos.

El primer pago de este dividendo está programado para realizarse a más tardar el 31 de diciembre de 2026 y el segundo está programado para el periodo del 1 de octubre de 2026 al 30 de abril de 2027.

El dividendo representa un rendimiento de 5.3%, tomando en cuenta el precio de cierre de sus títulos el 13 de abril en la Bolsa Mexicana de Valores, que fue de 33.29 pesos.

Nos cuentan que la Association of Plastic Recyclers (APR), participará en el Eco Pitch Program de Ecomondo México 2026, donde buscará posicionar sus guías técnicas como referencia para marcas, recicladores y fabricantes que buscan mejorar la recuperación de materiales y reducir la contaminación dentro de la cadena de valor.

Su presencia apunta a reforzar la idea que el reciclaje eficiente no empieza en la planta de tratamiento, sino en el diseño mismo de los productos. Un mensaje que, si prende entre fabricantes y marcas en la región, podría redefinir la conversación sobre economía circular en los próximos años.

En un mercado laboral cada vez más competitivo, retener talento se ha convertido en uno de los principales desafíos, ya que se registra una tasa de rotación de hasta el 17% y las compañías enfrentan costos de reemplazo de hasta el 200% del salario anual por colaborador.

Hablando de rotación de personal, según la Asociación Mexicana en Dirección de Recursos Humanos, el panorama es desafiante. El bienestar integral ha dejado de ser un beneficio adicional para posicionarse como un factor determinante en la permanencia de los colaboradores, quienes 6 de cada 10 priorizan beneficios y equilibrio vida-trabajo.

Especialistas reunidos por Betterfly -plataforma de salud con seguros y beneficios que incentiva a las personas a vivir mejor- coincidieron en que las organizaciones están transitando de esquemas tradicionales a modelos centrados en los individuos, donde el crecimiento personal, la salud integral y el propósito juegan un papel estratégico.

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