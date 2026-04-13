Pulsiones bíblicas en Morena

Defendió Palacio Nacional algunos de los detalles del Plan B de la Reforma Electoral que precisan que los ciudadanos son quienes deben decidir cuando está mal un fallo de los jueces del Poder Judicial de la República.

Con argumentos esgrimidos desde el pasado sexenio se trata de justificar que la Reforma Judicial hizo constitucional la elección por voto popular de todos los jueces del Poder Judicial de la República, dizque porque así lo pidió el pueblo, lo cual es una imprecisión.

Tal imprecisión falaz atribuye a una ciudadanía, cuya mayoría en, todos los estratos sociales, confunde la procuración de justicia del ministerio público con la administración de la justicia que corresponde a los jueces. Cómo los exégetas bíblicos, Morena se arroga facultad de ser la única intérprete del pueblo de México.

Menos margen para el gasto público

Ha sorprendido la estadística de un “think tank” mexicano que hace observaciones al ejercicio del gasto público cuando el Congreso de la Unión aprobó un presupuesto histórico de 10 mil millones de pesos para 2026 y anota que tres de cada cuatro pesos ya están comprometidos.

Los gastos obligatorios, como el pago de pensiones, la imparable transferencia de los programas sociales, los cuales suman ya casi 600 mil millones de pesos –y creciendo- más transferencias a los Estados y pago de intereses de la deuda pública.

Paradójicamente, al mismo tiempo, se impone la franciscana austeridad que recorta el gasto en muchos rubros que involucran las necesidades de mayor gasto.

Oaxaca: mal usan el nombre del gobernador

Dos diarios nacionales publicaron la información de la manifestación de vecinos de la céntrica colonia reforma cuyas viviendas colindan con la obra que ha demolido el hotel Mansión de los Ángeles y para construir un centro comercial.

Denunciaron que la obra ha dañado sus hogares y que la hacen en connivencia con malos funcionarios municipales de la capital, pues no cuentan con los permisos de impacto ambiental e impunemente talaron los cientos de árboles que tenía el hotel.

¿Estará enterado el gobernador oaxaqueño Salvador Jara que, durante las reuniones que, intencionalmente prolongan los malos funcionarios, sólo fingen escuchar, mientras acosan a los vecinos que no aceptan venderles sus viviendas, alardean que tienen el respaldo y apoyo del mandatario estatal?

NOTAS EN REMOLINO

No adelantemos vísperas por el incendio en la Refinería de Dos Bocas, vale esperar a la explicación que den Pemex y la Procuraduría General de la República … Sorprendió a muchos la información de que en CDMX, en la gentrificación de zonas de la Roma Norte y la Hipódromo Condesa figura un porcentaje muy alto de inmigrantes cubanos y venezolanos … En estos tiempos en que muchos, apelando a la desmemoria, dan versiones facciosas del 68, bien harían los interesados en el tema harían en buscar “Los días y los años” de Luis González de Alba, su testimonio como uno los líderes del movimiento y serían desenmascarados muchos oportunistas … Como aquí, Trump apuesta a la desmemoria. Los memoriosos saben y saben bien que la hazaña en 2011 fue la de dos docenas de soldados de fuerzas especiales estadunidense que entraron a Pakistán y, en medio a la refriega, mataron a Bin Laden y sus guardaespaldas, y todos regresaron ilesos a sus bases en Afganistán … Reflexión de Gabriel García Márquez para tiempos de revisionismo histórico: “La vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla” …