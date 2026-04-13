Wall Street inicia la semana con avances

Los principales índices estadounidenses cerraron con ganancias la primera sesión de la semana, con el Nasdaq y el S&P 500 avanzando más de 1%, mientras el mercado mantiene la esperanza de que se solucione el conflicto en Medio Oriente, pese a conversaciones de paz fallidas el fin de semana.

El Promedio Industrial Dow Jones subió 0.63%, a 48,219.05 puntos; el S&P 500 ganó 1.02%, a 6,886.21 unidades y el Nasdaq Composite avanzó 1.23%, a 23,183.74 enteros.

Con estos resultados el Nasdaq completó 9 sesiones al alza, en tanto que el S&P 500 avanzó en ocho de 9 días y el Dow cerró al alza en 6 oportunidades de nueve.

El S&P 500 recuperó lo perdido tras el inicio de la guerra, al finalizar 0.1% por encima de su cierre del 27 de febrero.

Los referenciales cobraron impulso el lunes por la tarde después de que el presidente estadounidense Donald Trump dijera que Irán quiere llegar a un acuerdo.

“Los inversionistas siguen confiando en las afirmaciones de Trump que cada día parecen más contradictorias, conducidos por un optimismo sobre una pronta resolución del conflicto”, escribieron analistas de Banco Bx+ en un reporte.

Nueve de los 11 sectores que componen el S&P 500 avanzaron el lunes, siendo el sector financiero (+1.73%) el que más subió, acompañado por el sector de tecnología de la información (+1.72%) y el sector de consumo discrecional (+0.85%)

El ETF iShares Expanded Tech-software Index, que ha estado bajo presión en lo que va del año debido a la preocupación por la disrupción de la inteligencia artificial, repuntó 5.4% el lunes, su mayor ganancia día desde abril del año pasado.

Mientras que el sector de servicios públicos (-1.19%) y el sector de consumo básico (-1.04%) fueron los que más se quedaron rezagados.

“Los inversionistas temen quedar desorientados, que, si se llega a una resolución rápidamente, el mercado pueda repuntar significativamente y queden al margen”, dijo Mark Luschini, estratega jefe de Inversiones de Janney Montgomery.