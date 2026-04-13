Bolsas mexicanas bajan ante incertidumbre en Medio Oriente

Los principales índices en México cayeron en la primera sesión de la semana y enlazaron dos días consecutivos con pérdidas, ante la continuidad de la incertidumbre geopolítica con Medio Oriente.

El principal índice de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), el S&P/BMV IPC perdió 0.61% hasta los 69,595.13 puntos, mientras que el FTSE-BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores, bajó 0.55% y cerró en 1,392.43 unidades.

Ambos referenciales enlazaron dos jornadas a la baja, con el S&P/BMV IPC retrocediendo del nivel de los 70,000 puntos y el FTSE-BIVA bajando de los 1,400 enteros.

Al interior de IPC, que agrupa a las 35 emisoras más bursátiles y negociadas, nueve de esas 35 empresas terminaron la sesión con ganancias. Destacó el alza de los títulos del conglomerado industrial Orbia que avanzó 2.20% hasta los 21.79 pesos por unidad; la acompañaron la minorista Walmart de México (+1.02%) y el prestamista Banco del Bajío (+0.96%).

Por el lado de las de peor desempeño, Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) lideró a las más rezagadas de la sesión con un retroceso de 4.43% a 406.97 pesos por acción, seguida por la aerolínea bajo costo Volaris (-2.31%) y la empresa de medios Grupo Televisa (-2.22%).

Pese al entorno volátil en el que han visto envueltos los mercados financieros alrededor del mundo debido al conflicto entre Estados Unidos e Irán las bolsas mexicanas presentan avances en lo que va de 2026, el IPC gana 8.22% y el FTSE-BIVA avanza 9.42 por ciento.

Las cotizaciones no dejan de estar atentas a Medio Oriente, luego que fracasaran las negociaciones de paz entre Irán y Estados Unidos, con este último la toma y bloqueo del Estrecho de Ormuz.

El presidente estadounidense Donald Trump incluso amenazó durante la jornada con atacar barcos iraníes que se acerquen al estrecho.

“Al inicio de la semana los mercados accionarios mostraron un tono negativo, con el petróleo repuntando por encima de los 100 dólares por barril y las acciones retrocediendo, luego de que el presidente Donald Trump ordenara un bloqueo del Estrecho de Ormuz tras el estancamiento de las conversaciones de paz con Irán, lo que elevó las tensiones geopolíticas y energéticas” escribieron analistas de Monex Casa de Bolsa en un reporte.