Siete capturados en Haití por estampida que dejó 25 muertos

La policía de Haití anunció el lunes el arresto de siete personas por su presunta relación con una mortal estampida el sábado, que dejó 25 muertos en una antigua ciudadela militar en el norte del país.

Los siete capturados el domingo son cinco policías municipales y dos empleados del Instituto de Salvaguardia del Patrimonio Nacional, dijo la policía.

El incidente ocurrió el sábado en la Citadelle Laferrière, en la ciudad de Milot, durante "una actividad turística que congregaba a muchos jóvenes".

Los informes iniciales indican que los visitantes se amontonaron ante una única entrada. "Se produjo un altercado entre las personas que ya estaban dentro y querían salir, y las que intentaban entrar", dijo la Protección Civil en un informe.

"Solo había una puerta abierta para la entrada y la salida. Este movimiento de pánico provocó una avalancha masiva, que causó casos de asfixia, pisoteadas y pérdidas de conocimiento entre los visitantes", añadió.

El Ministerio de Cultura reportó 30 muertes el domingo, pero tanto la policía como el alcalde de Milot, Wesner Joseph, mantienen la cifra de 25 víctimas mortales.

"Recibimos 13 cadáveres en el hospital Sacré-Cour de Milot y encontramos otros 12", dijo el alcalde Wesner Joseph a la AFP.

La tragedia ocurrió un fortaleza construida en el siglo XIX y declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

El gobierno declaró tres días de duelo nacional.