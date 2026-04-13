Acciones de Grupo Herdez registraron su peor caída desde 1998

Las acciones de Grupo Herdez, la productora, distribuidora y comercializadora de alimentos procesados y helados, que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) registraron una fuerte caída este lunes y obtuvieron su peor resultado intradía desde 1998.

Los títulos de la compañía cayeron 15.52% y se vendieron a 73.98 pesos por unidad, con lo que anotaron su peor caída diaria desde el 27 de agosto de 1998, cuando perdieron casi 18 por ciento.

En lo que va del presente año, los papeles de la firma de alimentos presentan un retroceso de 11.08 por ciento.

La firma que maneja marcas icónicas como Herdez, Doña María, McCormick, Del Fuerte, Nutrisa y Helados Nestlé, entre otras, borró en valor de capitalización 4,485 millones de pesos tan solo el lunes, para llegar a valer un total de 24,413 millones de pesos.

Alianza no gustó al mercado

El descenso en el precio de sus acciones el lunes se dio luego del anuncio de una alianza entre Grupo Herdez con Froneri para el negocio de helados.

Aunque la participación será equitativa (50%), el mercado reaccionó con cautela debido a que Grupo Herdez no tendrá el control operativo de esta unidad de negocio.

Froneri es una empresa con sede en Reino Unido que adquirió el negocio de helados Nestlé en ese país desde 2001 y en Estados Unidos en 2020.

Al dejar de consolidar el negocio de helados, los ingresos consolidados de la empresa se verán reducidos en sus próximos reportes financieros, lo que suele generar ventas de pánico por parte de los inversionistas.

De acuerdo con un comunicado enviado a la BMV, “Grupo Herdez transferirá la totalidad del control operativo a Froneri para implementar su modelo especializado. Tras la formalización del acuerdo, Grupo Herdez dejará de consolidar los resultados del negocio y, en su lugar, registrará su interés proporcional como Participación en los Resultados de Asociadas”.

Durante su último reporte financiero correspondiente al cuarto trimestre del año pasado, Grupo Herdez presentó unos resultados positivos, reflejando crecimiento en ventas y utilidad, contrarrestando asimismo las presiones en ventas por efectos cambiarios.

“Hacia adelante, Grupo Herrdez estima un crecimiento de entre 7 y 9% en su comparación anual en ventas para el presente año, ante la expectativa de una recuperación en la confianza del consumidor en México y Estados Unidos”, afimaron analistas del Banco Bx+.

A partir de este año, Grupo Herdez dejará de consolidar el 100% de McCormick de México y registrará su participación en el renglón de “Participación en Asociadas”.