El peaje invisible: Ormuz, y un mercado agroindustrial sin convicción

Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Te saludo en todos los tiempos. Hay jornadas en las que el mercado se mueve y hay otras (como esta) en las que el mercado se revela.

Lo que estamos viendo no es una sesión más. Es un cambio de capa. Una transición donde los fundamentales siguen presentes, pero ya no mandan; donde la geopolítica domina los titulares, pero no explica del todo el precio; y donde el dinero (ese que realmente define la dirección) empieza a moverse con incomodidad.

El punto de quiebre está lejos de Chicago. Está en el Estrecho de Ormuz. Ese corredor, por donde transita una proporción crítica del petróleo mundial, dejó de ser solo una ruta. Se ha convertido en un instrumento de poder.

En ese punto de control, por primera vez en la práctica moderna, el flujo ya no se gestiona exclusivamente con bancos, sanciones o flotas navales. Se gestiona, también, fuera del sistema.

Estados Unidos puso presencia militar. Puso reglas. Puso sanciones. Pero el sistema encontró una grieta.

Ese detalle no es técnico. Es estructural. Porque cuando el dinero deja de viajar por los canales que puedes vigilar, el poder también cambia de dirección.

Mientras tanto, en los mercados agrícolas ocurre algo igual de relevante, aunque menos visible. El mercado dejó de reaccionar a la narrativa y comenzó a ordenarse por estructura.

Los balances de oferta y demanda para granos y oleaginosas están sobre la mesa, y no son el motor.

El maíz sigue siendo abundante. La soya ya descontó sobre compras por obligación de China y el trigo responde más al clima que al papel.

Eso no describe un mercado alcista ni bajista. Describe un mercado en proceso de ajuste. Y en ese ajuste, el posicionamiento pesa más que el precio.

Hoy el sentimiento es de sobrecompra en algunos mercados. Pero los mercados no corrigen por estar sobrecomprados. Corrigen cuando los participantes dejan de estar cómodos.

Ese proceso ya comenzó. Se observa en la salida de posiciones en maiz, en la pérdida de liderazgo del aceite de soya después de haber sostenido el rally. No es una liquidación desordenada. Es algo más sutil: desgaste.

Al mismo tiempo, el entorno productivo introduce otra capa de presión. El conflicto en Medio Oriente no solo impacta energía. Está alterando el mercado de fertilizantes, y con ello, la estructura de costos global.

Brasil enfrenta el problema hoy: alta dependencia de importaciones, compras aún incompletas y una ventana crítica abierta en el peor momento posible. Estados Unidos, en cambio, ya aseguró buena parte de sus insumos y mantiene margen de maniobra hacia adelante.

No es una diferencia menor. Es una diferencia de timing. Y en commodities, el timing define competitividad.

Por eso, el verdadero riesgo no está en el siguiente dato, ni en el próximo informe. Está en la sincronización de variables.

Si el clima permite una siembra fluida en el Midwest, el mercado encontrará presión adicional en estructura.

Si el flujo por Ormuz se mantiene estable, la prima energética se modera, pero no desaparece.

Si alguno de estos elementos falla, la reacción será rápida.El mercado no está en equilibrio. Está contenido.

Ánimo.