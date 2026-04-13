Trump advierte que cualquier "barco de ataque" iraní que rompa bloqueo de EU será "eliminado"

El presidente Donald Trump advirtió que las fuerzas estadounidenses destruirán cualquier "barco de ataque" iraní que se acerque al bloqueo naval de los puertos de Irán impuesto por Estados Unidos y que entró en vigor este lunes.

"Advertencia: si alguno de estos barcos se acerca en lo más mínimo a nuestro BLOQUEO, será ELIMINADO de inmediato", dijo Trump en su red Truth Social, y añadió que el resto de la Marina iraní había sido "completamente aniquilada".

Trump dijo que las fuerzas armadas de Estados Unidos utilizarán "el mismo sistema de eliminación" usado "contra los narcotraficantes en barcos en alta mar", en referencia a los ataques aéreos contra presuntas embarcaciones de narcóticos en el Caribe y el Pacífico.

Vence plazo para el inicio del bloqueo de EU a puertos iraníes

El plazo fijado por Trump para que inicie el bloqueo naval estadounidense a los puertos iraníes venció este lunes a las 14:00 GMT.

El mandatario anunció un bloqueo del estratégico estrecho de Ormuz después de que las conversaciones de paz del fin de semana con Teherán terminaran sin acuerdo.

Las fuerzas armadas estadounidenses han advertido que bloquearán todos los puertos iraníes del Golfo, aunque permitirán que los buques que no se dirijan a Irán ni salgan de él atraviesen el estrecho.

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