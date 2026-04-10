Banco Mundial advierte efecto dominó en la economía global por guerra en Oriente Medio

La guerra en Oriente Medio tendrá un efecto dominó en ⁠la economía global, incluso si se consolida el frágil alto el fuego anunciado esta semana, dijo el viernes el presidente del Banco Mundial, Ajay ⁠Banga, en una entrevista con Reuters, ⁠quien añadió que el daño será mucho mayor si el conflicto recrudece.

Banga señaló que el crecimiento mundial podría reducirse entre 0.2 y 0.3 puntos porcentuales en un escenario base, con un fin temprano de la guerra, y algo más en los mercados emergentes.

La inflación podría aumentar hasta 300 puntos básicos, con un impacto mucho mayor —de hasta 0.9 puntos porcentuales— si la guerra continúa, afirmó.

La guerra, que ha dejado miles de muertos en todo Oriente Medio, ha disparado el precio del petróleo en un 50% al tiempo que ha interrumpido el suministro de crudo, gas, fertilizantes, helio y otros productos, así como el transporte aéreo.

El alto el fuego de dos semanas anunciado por Donald Trump parece frágil, ya que Israel e Irán continúan con los ataques.

Irán declaró el viernes que deben liberarse sus activos bloqueados y establecerse un alto el fuego en el Líbano antes de que puedan proseguir las conversaciones entre con Estados Unidos, previstas para el sábado ⁠en Pakistán.

Trump afirmó que los buques de ⁠guerra estadounidenses se estaban reabasteciendo ⁠de munición por si las conversaciones fracasaban.

"La pregunta es realmente: ¿esta paz actual y las negociaciones ⁠que van a tener lugar este fin de semana conducirán a una paz duradera y, posteriormente, a la reapertura del estrecho (de Ormuz)?", dijo Banga.

"Si no conduce a eso, y si el conflicto volviera a estallar, ¿tendría eso un impacto aún mayor, o un impacto a más largo plazo, en la infraestructura energética?".

Banga señaló que el BM está en conversaciones con algunos países ⁠en desarrollo, incluidos pequeños Estados insulares sin recursos energéticos naturales, sobre la posibilidad de aprovechar fondos de programas existentes en el marco de "ventanas de respuesta a crisis".