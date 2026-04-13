Financiamiento en la BMV sube 84% en el primer trimestre de 2026

El financiamiento a través del mercado de deuda de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), aumentó 84% en el primer trimestre de 2026, respecto al mismo periodo del año anterior.

De acuerdo con el centro bursátil, el financiamiento pasó de 125,183 millones de pesos en el primer trimestre del año pasado, a 230,364 millones en los tres primeros meses de este año.

“Este desempeño del financiamiento durante el arranque del año nos confirma la confianza de las empresas en el mercado bursátil y en la capacidad de la BMV para canalizar capital hacia la inversión productiva que potencializa industrias y el crecimiento económico de México”, destacó Jorge Alegría, director general del Grupo BMV.

Condiciones favorables

Gabriela Siller, directora de Análisis financiero en Banco Base, dijo que el financiamiento en la BMV se vio beneficiado por una mejor perspectiva económica y a la expectativa de que el Banco de México (Banxico) continuará recortando la tasa de interés.

“La perspectiva de menor tasa impacta positivamente en la valuación de las compañías, lo que creó un momento propicio para salir a Bolsa”, aseveró.

La especialista agregó que “una mejor perspectiva económica impulsa mayores ingresos, mientras que las tasas bajas facilitan la decisión de generar un mayor endeudamiento”.

Sin embargo, a pesar de este inicio favorable, destacó que hay factores externos como la guerra en Medio Oriente que han introducido incertidumbre, “lo que genera expectativas de mayor inflación y un posible freno en el crecimiento económico y los proyectos de inversión”.

Eduardo Ramos, analista de mercados para VT Markets, comentó que “aunque las tasas siguen elevadas, muchas empresas anticiparon que podrían mantenerse altas por más tiempo debido a riesgos inflacionarios (energía, aranceles), lo que incentivó a emitir deuda ahora en lugar de esperar condiciones más inciertas”.

Agregó que el mercado local sigue mostrando apetito por la renta fija, “impulsado por rendimientos reales positivos y estabilidad relativa del peso mexicano en comparación con otros emergentes”.

Además, dijo que hubo un volumen importante de emisiones destinadas a refinanciar pasivos previos, especialmente de deuda tomada en años de tasas más bajas que ahora está venciendo.

Energía y financiero, los más activos

De acuerdo con el centro bursátil, el dinamismo se concentró en el sector de energía que lideró la captación de recursos con Petróleos Mexicanos (Pemex), que realizó una colocación de 31,500 millones de pesos.

En segundo lugar se ubicó el sector de servicios financieros con BBVA con una emisión por 15,272 millones de pesos.

Muy de cerca, el sector de alimentos y consumo, integrado por gigantes como la panificadora, Grupo Bimbo; la comercializadora de alimentos, Sigma Foods; la embotelladora, Coca-Cola FEMSA (KOF) que sumaron de forma conjunta 32,000 millones de pesos.

Otras compañías que destacaron fueron Kimberly-Clark de México, comercializadora de productos de higiene y cuidado personal, con 10,000 millones de pesos, así como Cementos Mexicanos (Cemex), del sector de materiales, que acudió al mercado por 5,500 millones de pesos.

El entorno internacional, particularmente tensiones geopolíticas y comerciales, llevó a empresas a asegurar liquidez y acceso a financiamiento de forma anticipada.

“Con la guerra elevando la volatilidad y presionando las tasas, es probable que veamos un mercado más selectivo, donde el acceso al crédito seguirá abierto, pero a un costo mayor y con mayor cautela por parte de los inversionistas, aseveró Eduardo Ramos.

Gabriela Siller confirmó que la incertidumbre global actúa como un freno para los nuevos proyectos, debilitando la confianza de los inversionistas.