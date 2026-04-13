Erika Quevedo Chan, nueva directora ejecutiva de la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica

La Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica (AMIIF) nombró a Erika Quevedo Chan como su nueva Directora Ejecutiva, cargo desde el cual impulsará la agenda enfocada en promover la investigación clínica, el fortalecimiento de la certeza regulatoria, así como la promoción de condiciones para la inversión y el desarrollo científico en México.

“Asumo esta responsabilidad con el compromiso de fortalecer el diálogo con autoridades, academia, profesionales de la salud y todos los actores del ecosistema, para contribuir a que el país siga avanzando en investigación, desarrollo y acceso efectivo a tratamientos innovadores”, expuso la nueva directora ejecutiva de la AMIIF.

En un comunicado, añadió que la innovación en salud solo cumple su propósito cuando llega a los pacientes y destacó el papel de la Asociación en el impulso a la innovación en salud y su papel crítico en el futuro de México.

La AMIIF destacó que el nombramiento de Erika Quevedo es una decisión estratégica del Consejo Directivo enfocada en fortalecer el liderazgo institucional, la cohesión del sector y la proyección de la Asociación.

Agregó que el anuncio se da en un momento en que “la industria farmacéutica innovadora atraviesa un momento en que fortalecer la colaboración entre actores públicos y privados, impulsar la inversión y ampliar el acceso a tratamientos innovadores será fundamental para el desarrollo del sistema de salud en México”.

Asimismo, el Consejo Directivo de la AMIIF reconoció el trabajo de Karla Báez durante el periodo de transición, destacando su liderazgo y compromiso para asegurar la continuidad institucional. Seguirá encabezando la Comisión de Innovación y Acceso.

Por su parte, Jorge Luis Caridad, presidente de la AMIIF, subrayó que la experiencia, visión estratégica y capacidad de articulación de la nueva directora ejecutiva serán clave para consolidar el papel de la Asociación como un actor relevante en la construcción de un sistema de salud más innovador, competitivo y centrado en los pacientes.

Erika Quevedo Chan cuenta con experiencia en la integración de enfoques técnicos y estratégicos, así como en la construcción de acuerdos entre distintos actores.

Ha participado en procesos de articulación institucional y en la coordinación de agendas entre organizaciones en contextos complejos.

Su experiencia abarca trabajos en política pública, mejora regulatoria, negociación internacional y representación de México ante organismos multilaterales, así como con el sector privado nacional e internacional.

Con ese perfil, aporta una perspectiva integral para el trabajo de la AMIIF en un entorno que exige acuerdos efectivos, visión global y resultados.

Erika Quevedo asume la dirección ejecutiva de la AMIIF luego de que en julio de 2025 se anunció que Larry Rubin concluyó su ciclo al frente de la Asociación. Tras su salida, Karla Báez fue nombrada directora ejecutiva interina.