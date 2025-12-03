La OFAC sanciona a 7 personas ligadas al Tren de Aragua; México coopera en localizar a involucrado

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por su sigla en inglés) sancionó a siete personas involucradas en la banda criminal venezolana denominada como Tren de Aragua, por lo que México, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) llevó a cabo acciones para ayudar en la localización de una de las involucradas.

Las personas involucradas son Noe Manases Aponte Córdova; Jimena Romina Araya (alias DJ Rosita), Asdrúbal Rafael Escobar Cabrera, Richard José Espinal Quintero; Cheison Royer Guerrero Palma, Eryk Manuel Landaeta Hernández y Kenffersso Jhosue Sevilla Artega.

Además de las siete personas, la OFAC designó a otras cuatro empresas relacionadas con la red criminal, las cuales son parte de la industria del entretenimiento.

El Tren de Aragua es una organización criminal que se originó en Venezuela, pero la cual se ha expandido a diversos países de América Latina, incluyendo México. Mantiene actividades asociadas al contrabando, tráfico de personas, extorsión y tráfico de drogas.

De esta manera, el gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó sobre la cooperación de la UIF con la OFAC para localizar a una de las personas señaladas, además de incorporarla al Listado de Personas Bloqueadas y hacer la denuncia correspondiente a la Fiscalía General de la República (FGR).

También se llevaron a cabo alertas al sistema financiero sobre dicha persona – cuyo nombre no fue revelado – y se trabajó para corroborar empresas “fantasma” con actividad en el país.

“Entre las personas que fueron designadas por OFAC se encuentra una figura pública venezolana vinculada al ámbito del entretenimiento, con presencia reciente en México y actividad financiera registrada en el país. Fuentes abiertas señalan que mantendría relación cercana con un líder del grupo criminal, lo que en años anteriores habría derivado en apoyos logísticos a dicha estructura”, indicó Hacienda.

La persona en México no ha sido localizada, por lo que la UIF en coordinación con la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA) realiza labores para establecer su ubicación.

¿Quién es DJ Rosita?

De las siete personas designadas, Jimena Araya, conocida como DJ Rosita, es actriz y modelo venezolana que cuenta con millones de seguidores en sus redes sociales. La mujer es investigada debido a su relación sentimental con Héctor Rusthenford Guerrero Flores, jefe criminal de la banda que es conocido como “Niño Guerrero”.

De acuerdo con las investigaciones, en el 2012 Jimena Araya ayudó a Niño Guerrero a escapar de prisión.

“Rosita se presenta como DJ en varias discotecas de Colombia. Una parte de los ingresos generados durante sus presentaciones y eventos se destina a la dirección del Tren de Aragua. Específicamente, Rosita se ha presentado en la discoteca Maiquetía VIP Bar Restaurant de Bogotá, propiedad de su ex guardaespaldas y mánager, Eryk Manuel Landaeta Hernández. Además, Rosita es accionista y presidenta de la empresa venezolana Global Import Solutions SA (una de las empresas también sancionadas”, indicó el Departamento del Tesoro.

Como resultado de la medida, todos los bienes e intereses en bienes de las personas designadas o bloqueadas descritas anteriormente que se encuentren en Estados Unidos o en posesión o control de ciudadanos estadounidenses quedan bloqueados y deben reportarse a la OFAC.

Además, cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirecta, individual o colectivamente, en un 50 % o más, de una o más personas bloqueadas también queda bloqueada.

