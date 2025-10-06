Detienen a Nelson, presunto líder del Tren de Aragua en México

Elementos de seguridad federal y capitalina detuvieron en la Ciudad de México a Nelson Arturo “N”, alias Nelson, identificado como operador principal en México del grupo delictivo trasnacional “Tren de Aragua”, a quien se le señala como autor intelectual y material de diversos feminicidios, así como responsable de delitos de trata de personas, narcotráfico, homicidio, secuestro y extorsión.

De acuerdo con información oficial, durante el operativo también fueron detenidos dos de sus colaboradores directos, quienes presuntamente participaban en las actividades criminales de la organización.

Las autoridades informaron que al momento de su aseguramiento se decomisaron 92 dosis de marihuana, 44 dosis de cristal, 18 dosis de piedra, dos teléfonos celulares y dinero en efectivo, además de que se cumplimentaron órdenes de aprehensión por trata de personas y delincuencia organizada contra los tres detenidos.

Según la información oficial, Nelson Arturo “N”, de 29 años de edad, cuenta también con una orden vigente por delitos contra la salud y asociación delictuosa. Por otro lado, se precisó que los otros dos detenidos, de 37 y 36 años de edad, fueron informados de sus derechos constitucionales y puestos a disposición del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.

Embajador estadounidense

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, celebró públicamente la detención de Nelson Arturo Echezuría, alias Nelson.

A través de su cuenta oficial en la red social X, este sábado 4 de octubre, el diplomático envió un mensaje directo al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, reconociendo la labor de las autoridades mexicanas.

“¡Felicidades! Saludos a su equipo. Esto es bueno para la gente mexicana”, escribió Johnson tras el anuncio oficial.