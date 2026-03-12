Trump promueve un optimismo infundado en la guerra

Washington. El presidente estadounidense Donald Trump aseguró que "prácticamente no queda nada" por atacar en Irán y que la guerra terminará "pronto".

"Cuando yo quiera que termine, terminará", afirmó Donald Trump durante una breve entrevista telefónica con el sitio de noticias Axios.

Ante periodistas en la Casa Blanca, antes de viajar, el mandatario explicó además que "pronto, muy pronto" habrá "una gran seguridad" en el estrecho de Ormuz.

Sin embargo, lanzó mensajes contradictorios a lo largo de la jornada, mientras que la guerra golpeaba de lleno a Irán y países de la región.

Más tarde dijo que Estados Unidos debe "acabar el trabajo" en Irán, al mismo tiempo que reconocía que la guerra le obligará a utilizar "un poco" de las reservas petroleras del país.

"No queremos irnos antes de tiempo, ¿verdad? Tenemos que acabar el trabajo, ¿no?", expresó ante partidarios suyos en Hebrón, Kentucky.

Recurrirá a reservas

Luego, en una visita a una empresa en Cincinatti, reconoció que la crisis petrolera desatada por la situación en Ormuz le obligará a reducir "un poco" la reserva estratégica estadounidense, para ayudar a bajar los precios.