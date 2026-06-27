Trump nomina a Lance Schroyer para ser el titular del ICE

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, nominó a Lance Schroyer para ocupar el cargo de director del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

A través de un su cuenta en truthsocial, el mandatario de los EU refirió que Lance Schroyer cuenta con más de 29 años de trayectoria en las fuerzas del orden en Oklahoma. Asimismo, destacó que “tiene experiencia de primera mano sacando a inmigrantes indocumentados de nuestras calles”.

En este tenor, exhortó al Senado de EU a confirmar a Lance, de manera inmediata. “No se demoren. Juntos, haremos que Estados Unidos sea seguro de nuevo”.

El ICE ha operado durante años con directores que desempeñaban sus funciones de forma interina. por lo que este sábado 27 de junio utilizó su red social para exaltar el perfil de Lance Schroyer, de quien dijo es un ex policía estatal de Oklahoma y ex infante de marina de los Estados Unidos.

“Es un patriota con experiencia operativa real y un líder probado con décadas de experiencia encarcelando a los peores criminales, incluyendo el liderazgo de las alianzas de las fuerzas del orden 287g con ICE”.

Cabe recordar que el ICE se convirtió en la fuerza pública con la que Donald Trump ha aplicado represión y detenciones contra migrantes que radican de manera irregular en el país norteamericano.

Al respecto, sostuvo que Lance Schroyer tiene lo que se necesita para detener y deportar a criminales indocumentados, “incluyendo asesinos, violadores y narcotraficantes, a un ritmo nunca antes visto”.

De igual manera resaltó que la administración a su cargo tiene la tasa de arrestos diarios más alta por parte de ICE y CBP, tanto que no hay comparación.