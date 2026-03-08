Movilizaciones del 8-M: "No a la guerra" en las marchas por el Día de la Mujer

Decenas de miles de personas marcharon este domingo en todo el mundo en el Día Internacional de la Mujer, el 8-M, en manifestaciones para pedir igualdad, el fin de la violencia contra las mujeres y también el cese de la guerra en Oriente Medio.

Desde Rio de Janeiro, pasando por Caracas, Montevideo, Ciudad de México, Madrid y París, las manifestaciones expusieron los desafíos pendientes de los distintos países sobre los derechos de las mujeres.

Una multitud marchó en Rio de Janeiro detrás de una pancarta con el mensaje "Juntas Somos Gigantes", mientras que en la capital venezolana cientos pidieron la libertad de las presas políticas en el país.

En París el cortejo fue encabezado por Gisèle Pelicot, convertida en un símbolo feminista mundial tras el histórico juicio a su exmarido y a otros 50 acusados de violarla.

En España, Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Granada, Bilbao y San Sebastián, entre otras ciudades, fueron escenario de movilizaciones.

En algunos lugares, como en la capital española, el feminismo se manifestó dividido en dos marchas, como consecuencia de sus diferencias en dos grandes asuntos: el alcance de los derechos trans y la legalización o regularización de la prostitución.

Las dos manifestaciones de Madrid discurrieron cerca una de la otra, ambas por el centro, y contaron con la asistencia de varias ministras.

"Feministas antifascistas contra la guerra imperialista", "Frente a la barbarie patriarcal, feminismo internacionalista" y "No a la guerra" fueron algunos eslóganes presentes en Madrid.

El presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, publicó un mensaje en las redes sociales con una alusión velada al avance electoral de la extrema derecha.

"Lo decimos alto y claro. No vamos a permitir que el odio sustituya los derechos y no vamos a normalizar la desigualdad", dijo Sánchez.

- Marchas en América Latina -

En México, decenas de miles de mujeres formaron mareas color violeta al marchar en la capital y en ciudades del interior, donde exigieron al Estado la búsqueda de las desaparecidas y justicia para las víctimas de feminicidio.

Familiares de Brenda Aguilar, una laboratorista de 21 años desaparecida hace tres semanas, denunciaron que las autoridades los ignoran y que investigan el paradero de la joven por cuenta propia.

"Nos dicen que van a buscarla pero no hacen absolutamente nada (...) Estamos desesperados, por eso el día de hoy venimos a alzar la voz", dijo a la AFP Ana, prima de Aguilar, en la marcha de Ciudad de México.

La discriminación también movilizó a las manifestantes. Erika Maya, una indígena mazahua, exigió a la presidenta Claudia Sheinbaum el pleno reconocimiento de sus derechos.

"Nosotras tenemos voz y voto (...), que las mujeres blancas dejen de utilizarnos en el discurso utilizando huipiles (blusas tradicionales) y telares porque no somos folclor, somos cultura", declaró.

En Venezuela, la movilización puso el foco en las prisioneras que no han sido beneficiadas por la amnistía, muchas de ellas con complicaciones de salud, según denuncias de organizaciones de defensoras de derechos humanos.

Según registros de la oenegé Foro Penal, unas 526 personas, entre ellas, 56 mujeres, permanecen privadas de libertad por razones políticas.

Organizaciones de mujeres y del Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir) de El Salvador pidieron la liberación de la abogada Ruth López, una crítica del gobierno del presidente Nayib Bukele y considerada "presa política" por Amnistía Internacional.

López, jefa de la unidad anticorrupción de la reconocida oenegé de defensa de derechos humanos Cristosal, fue arrestada el 18 de mayo y es acusada por la Fiscalía de enriquecimiento ilícito.

En Montevideo, el 8-M congregó a miles de personas, en su gran mayoría mujeres, que marcharon por la principal avenida de la capital de Uruguay bajo varias consignas.

"Cada colectivo puede expresar lo que quiera, no son contradictorios con que otros colectivos expresen otra cosa", dijo Lucía Topolansky, exvicepresidenta de Uruguay y viuda del expresidente José Mujica, al local Canal 12.

- Gisèle Pelicot encabezó la marcha en París -

En Francia, decenas de miles de personas, según las asociaciones, salieron a las calles este domingo en toda Francia para defender los derechos de las mujeres, amenazadas por el auge del conservatismo.

"¡No renunciaremos a nada!", dijo Pelicot al hablar ante la multitud en París.

Estoy "muy orgullosa de estar con el equipo de la Fundación de las mujeres, muy honrada de estar aquí en presencia de mi mamá que envía un verdadero mensaje de esperanza a todas las víctimas de Francia", aseguró Caroline Darian, la hija de Gisèle, cuando el cortejo marchaba en el noreste de París.

Cerca de 200,000 personas marcharon en Francia, 130,000 en París, según la CGT.

Una veintena de activistas de Femen llevaron a cabo una acción frente a la pirámide del Louvre para denunciar "la impunidad, la criminalidad y la negación total" en el caso Epstein.