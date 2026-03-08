Marcha 8M: qué simboliza el color morado o púrpura en el Día Internacional de la Mujer

Cada 8 de marzo, durante las marchas y actividades del Día Internacional de la Mujer, hay un color que domina pancartas, ropa, pañuelos y carteles: el morado o púrpura. Este tono se ha convertido en el emblema global del movimiento feminista y simboliza la lucha por la igualdad de género, la justicia y la dignidad de las mujeres.

A lo largo de más de un siglo, el morado ha acompañado las principales movilizaciones por los derechos de las mujeres. Hoy se utiliza en manifestaciones alrededor del mundo para denunciar la violencia de género, exigir igualdad de oportunidades y recordar las demandas históricas del movimiento.

El origen del color morado en el movimiento feminista

El uso del morado como símbolo feminista se remonta a principios del siglo XX, durante las luchas por el derecho al voto femenino.

En 1908, la Unión Social y Política de las Mujeres (WSPU) en Reino Unido adoptó una combinación de tres colores para representar su movimiento: morado, blanco y verde. La activista Emmeline Pethick-Lawrence, una de las figuras del sufragismo británico, explicó el significado de cada uno.

El morado representaba la sangre real que corría por las venas de cada luchadora por el derecho al voto, además de simbolizar libertad, dignidad y conciencia de la causa.

El blanco aludía a la honradez y el verde a la esperanza de un nuevo comienzo.

Con el paso del tiempo, el morado se consolidó como el color principal del feminismo y del Día Internacional de la Mujer.

La tragedia laboral que reforzó su significado

Otra historia vinculada al origen simbólico del morado está relacionada con el incendio de la fábrica Triangle Shirtwaist en Nueva York, en 1911, uno de los desastres laborales más recordados del movimiento obrero femenino.

En el siniestro murieron más de un centenar de trabajadoras, muchas de ellas jóvenes inmigrantes, debido a las condiciones precarias de seguridad en la fábrica. Una versión extendida señala que el humo que salía del edificio tenía una tonalidad morada por los tejidos que se confeccionaban allí, lo que convirtió ese color en un símbolo de luto, memoria y lucha por los derechos laborales de las mujeres.

Aunque existen distintas interpretaciones sobre esta historia, el hecho marcó profundamente la narrativa del movimiento feminista.

Qué representa hoy el color púrpura

En la actualidad, el morado simboliza la unión, la resistencia y la firmeza en la lucha por la igualdad de género. También se asocia con valores como la dignidad, la independencia y la justicia social.

Su presencia masiva en las calles funciona como un mensaje colectivo de solidaridad, fuerza y determinación.

Un símbolo global de la lucha por la igualdad

Más de un siglo después de las primeras movilizaciones sufragistas, el morado sigue siendo una constante en marchas y protestas feministas en países como Argentina, México, España, Colombia o Turquía.

En cada 8 de marzo, el color púrpura recuerda tanto el origen histórico del movimiento feminista como la necesidad de continuar la lucha por los derechos, la seguridad y la igualdad de las mujeres en todo el mundo.