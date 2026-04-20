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Merz destaca potencial de Brasil en metales críticos y ofrece tecnología alemana
El canciller alemán, Friedrich Merz, dijo este lunes que Brasil tiene un gran potencial para ampliar el suministro de metales críticos, y añadió que Alemania puede aportar la tecnología necesaria.
El canciller alemán, Friedrich Merz, dijo este lunes que Brasil tiene un gran potencial para ampliar el suministro de metales críticos, y añadió que Alemania puede aportar la tecnología necesaria.
"Existen importantes oportunidades en la extracción rentable de ciertos metales necesarios para la movilidad eléctrica y las turbinas eólicas", dijo Merz en la feria industrial de Hannover junto al presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.
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"Alemania está dispuesta a apoyar a Brasil con conocimientos tecnológicos y experiencia para seguir ampliando estas relaciones", añadió.
Hablando a través de un intérprete, Lula señaló que su país había ampliado su inversión en minerales críticos y tierras raras, pero que su Gobierno "no aceptaría ningún modelo que redujera a nuestro país a la mera extracción de recursos, sirviendo únicamente para satisfacer la demanda del extranjero".
Lula añadió que Brasil estaba tratando de intensificar la cooperación en materia de defensa con Alemania.
"Estamos manteniendo un diálogo sobre áreas estratégicas como los tanques, la defensa aérea y los drones, así como sobre proyectos conjuntos", dijo.
Las consultas entre los Gobiernos alemán y brasileño están previstas para más tarde este lunes.