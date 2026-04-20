Merz destaca potencial de Brasil en metales críticos y ofrece tecnología alemana

El canciller alemán, Friedrich Merz, dijo ⁠este lunes que Brasil tiene un gran potencial para ampliar el suministro de metales críticos, ⁠y añadió que Alemania ⁠puede aportar la tecnología necesaria.

"Existen importantes oportunidades en la extracción rentable de ciertos metales necesarios para la movilidad eléctrica y las turbinas eólicas", dijo Merz en la feria industrial de Hannover junto al presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.

"Alemania está dispuesta a apoyar a Brasil con conocimientos tecnológicos y experiencia para seguir ampliando estas relaciones", añadió.

Hablando a través de un intérprete, Lula señaló que su país había ampliado su inversión en minerales críticos y tierras raras, pero que su Gobierno "no aceptaría ningún modelo que redujera a nuestro país a la mera extracción de recursos, sirviendo ⁠únicamente para satisfacer la ⁠demanda del extranjero".

Lula ⁠añadió que Brasil estaba tratando de intensificar la cooperación ⁠en materia de defensa con Alemania.

"Estamos manteniendo un ​diálogo sobre áreas estratégicas como ‌los tanques, la defensa aérea y los drones, así como sobre proyectos conjuntos", dijo.

Las consultas entre los Gobiernos alemán y brasileño están previstas para más ⁠tarde este lunes.