Orla Mining reanuda operaciones en mina Camino Rojo tras resolver conflicto laboral

La minera canadiense Orla Mining anunció ⁠este viernes que reanudó operaciones en su mina mexicana Camino Rojo, ⁠tras resolver un ⁠conflicto laboral por el que los trabajadores mantenían bloqueado el acceso a las instalaciones de la empresa desde el 1 de junio.

Orla Mining había informado el jueves que esperaba el fin de la protesta en Camino Rojo, ubicada en el estado Zacatecas, después de que las autoridades laborales federales declararan ilegal el paro.

"El diálogo continúa en el sitio entre la gerencia, los empleados y el sindicato, incluyendo la reanudación ⁠de las negociaciones de ⁠bonos", afirmó ⁠la minera en un comunicado, reiterando su ⁠intención de mantener abiertas las conversaciones con los empleados.

La empresa dijo que, sin la interrupción de labores, mantiene su proyección de producción de oro para 2026 en Camino Rojo de ⁠110,000 a 120,000 onzas de oro. En 2025, produjo 96,764 onzas.