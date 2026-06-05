CEO de Nvidia ve a la robótica como el próximo gran sector de Corea del Sur

El director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, ⁠afirmó este viernes que la robótica será el próximo gran sector de Corea del Sur, al llegar para su segunda visita en siete meses, y destacó el ⁠estrechamiento de los lazos con las empresas ⁠locales, no solo en el ámbito de los chips, sino también en el de la robótica y las fábricas de inteligencia artificial.

Corea del Sur es una potencia manufacturera asiática, sede de importantes fabricantes de chips, productos electrónicos, automóviles y barcos. Tras aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Gimpo en un vuelo procedente de Taiwán, Huang declaró a los periodistas que la fabricación de chips estará cada vez más impulsada por la IA y la robótica.

"Dado que Corea es un centro de fabricación mundial, podemos aplicar la tecnología robótica y la tecnología de IA física que inventamos aquí a la industria", afirmó. "Por lo tanto, tenemos una gran oportunidad de asociarnos también con las empresas de semiconductores de aquí".

Huang indicó que tenía reuniones programadas con Hyundai Motor, LG , SK Hynix, Samsung Electronics y Naver durante su viaje.

"¿Si he traído algún regalo para Corea? He traído muchos negocios para Corea", afirmó. "Tengo algunas sorpresas".

En su primera parada, el director de Nvidia visitó un cibercafé en Seúl y se reunió con jugadores de deportes electrónicos, entre ellos la superestrella de los videojuegos Lee Sang-hyeok, conocido como "Faker". Su ⁠hija, Madison Huang, le acompañó durante la visita, ⁠vestida con el uniforme del famoso equipo ⁠de deportes electrónicos T1.

Por la noche, Huang disfrutó de una barbacoa coreana y unas copas ⁠en un restaurante de Seúl junto al presidente del Grupo LG, Koo Kwang-mo; el presidente del Grupo SK, Chey Tae-won; y el fundador de Naver, Lee Hae-jin.

"Todos estamos en pleno auge", dijo Huang a los asistentes durante la cena, refiriéndose a sus socios, como Samsung, SK Hynix, Naver y Hyundai Motor. "Mis amigos aquí presentes han tenido un año muy bueno, pero esto es solo el principio", afirmó, añadiendo que los nuevos ⁠productos de Nvidia utilizarían una gran cantidad de chips de memoria.