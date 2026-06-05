Murió el "Indio" Solari, leyenda del rock argentino, líder de Los Redonditos de Ricota

El músico Carlos "Indio" Solari, excantante y ⁠compositor de la mítica banda de rock Los Redonditos de Ricota, falleció en Argentina a los ⁠77 años tras sufrir una ⁠prolongada enfermedad de Parkinson, informaron este viernes medios locales.

El cantante, vocalista de la legendaria banda Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, sufría la enfermedad de Parkinson al menos desde 2016.

Medios locales indican que murió este viernes de madrugada en su residencia de Parque Leloir, unos 33 Km al oeste de Buenos Aires.

El parte policial señala que Solari tenía Parkinson y que "nada indica o señala otra causa de muerte".

Figura clave del rock argentino de los últimos 40 años, Solari encabezó un fenómeno de multitudes difícil de igualar en el país, donde llenaba los principales estadios pese a su distante relación con los medios de comunicación.

Fundada a fines de la década de 1970 en la ciudad de La Plata, Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota -tal su nombre completo- se abrió paso en la cultura "under" de Buenos Aires hasta volverse una banda popular de rock clásico y letras poéticas cargadas de un enigmático contenido ideológico.

Al frente de los "Redondos", Solari lanzó 10 discos entre el final de la década de 1970 y el 2001, cuando la banda se separó.

Con su grupo solista, Indio Solari y los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, produjo cinco discos entre 2004 y 2018.

La banda escapaba a los medios de comunicación ⁠tradicionales y Solari raramente ofrecía ⁠entrevistas, lo que cubrió ⁠al grupo de un halo misterioso capaz de arrastrar ⁠cientos de miles de personas a sus recitales, que se difundían de boca en boca o por medios alternativos.

Claramente enfermo, Solari hizo su última aparición cantando con su distinguida voz en un video grabado que se difundió a fin del 2025 ⁠durante el concierto de su actual banda de rock, Los fundamentalistas del aire acondicionado.