Buscar
El Economista
Geopolítica

Lectura 2:00 min

La OMS y la agencia de salud africana lanzan plan de 518 millones de dólares para combatir el ébola

La Organización Mundial de la Salud y los CDC de África, la agencia de salud pública de la Unión Africana, lanzaron este viernes un plan conjunto de 518 millones de dólares para hacer frente al brote de ébola en África central.

main image

Dieudonné Sezabo, a health worker, shows his colleagues the list of patients at Rwampara Hospital in Ituri, in the eastern Democratic Republic of the Congo, on May 26, 2026. On May 15, the DRC declared an epidemic caused by the Bundibugyo virus. There is neither a vaccine nor a specific treatment for this virus, which causes Ebola with a fatality rate of up to 50%. The WHO has issued an international health alert.More than 900 suspected cases and 220 suspected deaths had already been recorded by the 12th day of the epidemic, according to official reports. But the true scale of the health disaster is not yet known, and international health authorities believe that the current figures are probably underestimated. (Photo by Glody MURHABAZI / AFP)AFP

AFP

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y los CDC de África, la agencia de salud pública de la Unión Africana, lanzaron este viernes un plan conjunto de 518 millones de dólares para hacer frente al brote de ébola en África central.

La agencia de la ONU y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África anunciaron que el plan se extenderá de junio a noviembre.

Te puede interesar

El brote se declaró el 15 de mayo en el noreste de la República Democrática del Congo (RDC), pero se cree que la rara cepa Bundibugyo del virus del Ébola llevaba ya algún tiempo propagándose de forma inadvertida.

Según las últimas cifras de la OMS, hay 381 casos confirmados en la RDC, incluidas 64 muertes.

El brote ha golpeado tres provincias de este país, con el epicentro en Ituri, donde, según los CDC de África, se concentran el 90% de los casos confirmados y el 76% de las muertes.

Al otro lado de la frontera nororiental, en Uganda, se han confirmado 16 casos, incluida una muerte.

"El plan se centra en áreas fundamentales: coordinación de emergencias, vigilancia, pruebas de laboratorio, prevención y control de infecciones, atención clínica y movilización comunitaria", declaró el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una rueda de prensa.

"Es un plan práctico. Establece lo que debemos hacer ahora, juntos, para contener el brote actual y reducir el riesgo de una mayor propagación", agregó.

"Es un plan con un plazo determinado, que abarca de junio a noviembre de este año", explicó el responsable, quien añadió que "se trata de un plan presupuestado en 518 millones de dólares".

El brote actual es mayor que los dos brotes anteriores de Bundibugyo registrados, en 2007 y 2012, según los CDC de África.

Temas relacionados

tracking reference image

Últimas noticias

Noticias Recomendadas

Suscríbete