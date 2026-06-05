¿Cómo reclamar la PTU si no la recibiste? 

Si una persona trabajadora no recibió la PTU, puede reclamar el pago mediante la asesoría de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) o presentar una denuncia ante las autoridades correspondientes, ya que la Participación de los Trabajadores en las Utilidades es un derecho constitucional.

Para quienes laboran en una empresas (persona moral), el plazo límite para recibir las utilidades fue el 30 de mayo de 2026, atendiendo la regla que dice que la PTU se entrega 60 días después de presentar la declaración anual de impuestos; una entrega fuera de plazo o la falta de pago implica una violación de derechos laborales y puede ser motivo de reclamación o denuncia ante las autoridades.

Si el patrón no realizó el pago, en una primera instancia las personas trabajadoras pueden acudir a la Profedet para buscar asesoría sobre cómo reclamar la PTU y en su caso, cómo presentar la denuncia por el incumplimiento.

Además, la Profedet también brinda orientación gratuita e incluso acompañamiento si es necesario llegar a conciliación o representación gratuita en caso de que la situación escale a un juicio. Para ello, las personas interesadas pueden solicitar atención a través del teléfono 55-50-03-10-00, extensiones 44741, 44780, 44781, 44785, 44786 y 44699 o al 079.

Por correo electrónico también se brinda ayuda a través de orientacionprofedet@stps.gob.mx; o de manera presencial y en un horario de lunes a viernes de 9:00 a.m a 6:00 p.m, en Eje 4 Norte #311, colonia Santo Tomás, C.P. 02020, en la alcaldía Azcapotzalco, en la Ciudad de México, donde se ubica su oficina central.

En el caso del resto del país se puede buscar la opción más cercana según la entidad en la página web de la Profedet. En caso de que la persona trabajadora desee acudir directamente a presentar su denuncia, puede recurrir a distintos canales para manifestar el incumplimiento y la autoridad dará seguimiento a su caso.

¿Dónde denunciar el incumplimiento de la entrega de PTU?

Las personas trabajadoras en la Ciudad de México pueden denunciar el incumplimiento del reparto de utilidades ante la Dirección General de Trabajo y Previsión Social al teléfono 5550380222 ext. 4053, 4056, 4024 y 4052 o el correo electrónico: denuncias.inspeccion@cdmx.gob.mx.

Para el resto del país, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) pone a disposición el teléfono 5530673000 ext. 65314, 65338 y 65354, de la Dirección General de Inspección Federal del Trabajo (DGIFT) y el correo: inspeccionfederal@stps.gob.mx.

Otra vía para presentar la denuncia es el SIQAL (Sistema de Quejas y Accidentes Laborales), donde las personas podrán registrarse con su correo electrónico y así presentar su queja por violación a sus derechos laborales, en este caso por no recibir el reparto de utilidades.

Dentro del sistema, se solicitará información específica que permita dar seguimiento al reporte, tales como los datos del centro de trabajo y la descripción de los hechos. Una vez capturado el reporte, se emitirá un acuse de recepción con un número de folio de seguimiento que ayudará a consultar su fase de atención (recibido, en trámite o finalizado).

Vale la pena señalar que la información que se comparte en el SIQAL es confidencial y ninguna persona ajena a la STPS podrá acceder a ella.

De acuerdo con la STPS, las personas trabajadoras tienen hasta un año para reclamar la PTU, el plazo empieza a contar a partir del día siguiente a la fecha límite establecida de su entrega marcada por la LFT.