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El Economista
Geopolítica

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Putin niega colapso del PIB de Rusia y afirma que está impulsando una economía "soberana"

La economía rusa no ha colapsado, declaró el presidente Vladimir Putin este viernes en el principal foro económico de Rusia, desestimando las críticas occidentales de que el motor económico de su país se había detenido.

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Foto: AFPAFP

AFP

La economía rusa no ha colapsado, declaró el presidente Vladimir Putin este viernes en el principal foro económico de Rusia, desestimando las críticas occidentales de que el motor económico de su país se había detenido.

"Por supuesto, escuchamos críticas de todos lados de que todo se ha derrumbado (...) Hemos descendido al mismo nivel en el que los países de la eurozona han venido experimentando crecimiento durante los últimos años", afirmó Putin, y añadió que Rusia estaba impulsando una economía "soberana".

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