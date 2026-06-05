Peso mexicano cae frente al dólar ante tensión en Oriente Medio y datos laborales de EU

El peso mexicano se deprecia frente al dólar la mañana de este viernes. La divisa local cae afectada por un aumento de las tensiones en Oriente Medio debido a los ataques de Israel a Líbano, ⁠mientras los mercados ⁠evalúan un reporte laboral clave en Estados Unidos.

El tipo de cambio spot se ubica en el nivel de 17.4009 unidades por dólar. Comparado con un cierre de 17.2881 unidades el viernes, con el dato oficial del Banco de México (Banxico), esto significa para la moneda una pérdida de 11.28 centavos, o de 0.65 por ciento.

El precio del dólar se mueve en un rango entre un máximo de 17.3428 unidades y un nivel mínimo de 17.2653. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidense con seis monedas referencia, subía 0.30% a 99.71 unidades.

Irán reafirmó su apoyo a Hezbolá, organización designada como terrorista por Estados Unidos, tras su rechazó a un acuerdo de alto el fuego con Israel. Irán exigió a Israel retirarse del sur de Líbano, evidenciando las dificultades para un acuerdo ⁠entre Teherán y Washington.

En las cifras laborales, el Departamento de Trabajo estadounidense dio a conocer que en mayo se crearon 172,000 empleos, más que la expectativa de 85,000 y frente a 179,000 en abril. La tasa de desempleo se mantuvo en ⁠4.3%, en línea ⁠con lo esperado ⁠por el mercado.

"Los datos vuelven a instalar una pregunta incómoda para quienes esperan una baja del costo del dinero: ¿por qué la Reserva Federal debería recortar tasas si la economía continúa creando empleo a un ritmo considerable?", dijo en una nota el bróker EBC Financial Group.