Mantenernos humanos a toda costa

En un artículo anterior mencionamos la necesidad de contar con directores cercanos a las personas de distintos niveles de responsabilidad dentro de la empresa. Y recientemente, al moderar un panel con directores de Recursos Humanos, lo confirmamos.

La reunión tuvo lugar en Monterrey, Nuevo León, y se reunió un grupo de aproximadamente 50 líderes de RH de diversas industrias. El tema central eran los retos que se viven actualmente con la incorporación de IA y la digitalización en las empresas. Las conclusiones más relevantes fueron las siguientes:

Hoy no debemos discutir si la IA está llegando a las organizaciones y de qué manera; ya forma parte del sistema operativo del talento. Todos los días se deciden contrataciones, programas de capacitación y se retiene personal con base en datos generados por herramientas tecnológicas.

La automatización y los agentes ayudan a ahorrar tiempo y a reducir recursos en la operación diaria, pero no sustituyen la interacción humana. Por lo que el rol de los líderes de RH se mantiene relevante para establecer lineamientos claros sobre el uso y los límites de la tecnología, de manera que no contradigan la cultura y los principios éticos de la organización.

Aun con la evolución tecnológica que estamos viviendo, el liderazgo que se basa en controles y rendimiento continúa en las empresas. Por lo tanto, conectar con el negocio ya no es suficiente; es necesario desarrollar o atraer líderes con destreza digital (digital dexterity), capaces de aprender, adoptar e implementar nuevas tecnologías en su labor diaria.

Por otro lado, la ansiedad entre los colaboradores ante el posible reemplazo de puestos es una realidad. Es necesario generar un mensaje claro sobre los problemas o deficiencias que la tecnología soluciona, para que sea percibida como una mejora de capacidades y no como una amenaza. Y generar ideas sobre el valor agregado que las personas pueden aportar al liberar tiempo dedicado a tareas rutinarias. Esta es la base para que la gente se mantenga empleable, por lo que requiere de una actitud abierta a nuevas funciones; mientras que la empresa debe ofrecer la capacitación necesaria para lograrlo.

Ya hacia el cierre del panel, se habló sobre las habilidades humanas más importantes para el futuro. Se destacaron varias capacidades, entre ellas la emoción, la intuición y el pensamiento crítico, que han sido mencionadas en distintos foros.

El discernimiento para cuestionar y validar los datos obtenidos de la IA y de procesos digitales es una capacidad que merece mayor atención, así como la capacidad de estar presente con la gente y de establecer conversaciones profundas no solo a nivel profesional, sino también personal, ético y familiar.

De forma que la competencia real no es entre humanos y máquinas, sino entre organizaciones que aprovechan la tecnología para potenciar a su gente y aquellas que se resisten a hacerlo, siendo conscientes de que el uso de estas herramientas nos impone, como líderes, una responsabilidad ética sin precedentes. Por lo tanto, la pregunta clave no es qué puede hacer la IA para mi empresa, sino qué tipo de cultura quiero construir ahora que tengo tiempo para hacerlo.

Actualmente, lo más tecnológico que podemos hacer por nuestra organización es mantenernos profundamente humanos. Las herramientas tecnológicas son ajustes al motor que nos dan mayor velocidad en la pista, pero nosotros seguimos llevando el volante del propósito y la cultura.

*Los autores son profesores del área de Dirección de Personal de IPADE Business School (@IPADE)