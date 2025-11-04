Macron, Von der Leyen y Merz no acudirán a la cumbre UE-CELAC para no molestar a Trump

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el presidente francés, Emmanuel Macron, y el canciller alemán, Friedrich Merz, no acudirán a la cumbre de líderes de la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) prevista para este domingo en Santa Marta, Colombia, y que finalmente contará con una presencia reducida de mandatarios internacionales en plenas tensiones entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y los dirigentes de Venezuela, Nicolás Maduro, o el propio anfitrión, Gustavo Petro.

Este martes el Eliseo confirmó que Macron no viajará a Colombia, mientras que la presidenta comunitaria y el canciller alemán han cancelado a última hora su participación en una cumbre que sí tenían prevista en sus agendas, según confirman fuentes europeas.

La Unión Europea estará representada por el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, y la Alta Representante de la UE, Kaja Kallas, a quien la líder del Ejecutivo europeo ha pedido que asista en su nombre.

Fuentes europeas explican a Europa Press que la participación en la cumbre será baja y que la asistencia se ha reducido en los últimos días tanto por parte europea como latinoamericana, aunque hasta última hora fluctúa el número de líderes que acudirán a Santa Marta. De lado español sí está confirmada la presencia del presidente Pedro Sánchez.

En cuanto a la parte europea no se esperan más de una decena de jefes de Estado y de Gobierno, a lo que se suma ahora la cancelación por parte de Von der Leyen en una cumbre entre dos bloques, el europeo y el latinoamericano, a la que por protocolo sí suele acudir como coanfitriona, un paso que ha generado malestar entre los propios Estados miembros de la Unión Europea, apuntan las fuentes.

Así las cosas, un portavoz comunitario ha argumentado que Von der Leyen no asistirá a la cita con los líderes latinoamericanos "a la luz de la actual agenda política europea y de la baja participación de otros jefes de Estado y de Gobierno". Pese a ello, en el Ejecutivo comunitario defienden que ante los desafíos y divisiones geopolíticas, la cumbre de este domingo en Santa Marta confirma la importancia y el impulso de las relaciones entre Europa y Latinoamérica.

De lado del presidente del Consejo Europeo argumentan que la cumbre representa una "oportunidad importante" para mantener el compromiso entre la UE y la CELAC. La cita reafirma el compromiso de los Estados miembros de la UE de continuar con la práctica de celebrar cumbres regulares entre ambas regiones.¡

"En este período de volatilidad e incertidumbre, es vital que la UE continúe actuando como un socio fiable y predecible", dijo a Europa Press un portavoz de Costa.

Mientras, Petro ha acusado a "fuerzas ajenas a la paz" de hacer que la cumbre entre la UE y la CELAC "fracase". "En la nueva geopolítica fósil y antidemocrática, se busca que los pueblos que desean la libertad y la democracia no se junten", señaló en un mensaje reciente en redes sociales. Previamente las autoridades colombianas habían indicado que 12 líderes y siete cancilleres latinoamericanos acudirían a la cumbre internacional.

La reunión en Santa Marta llega en plena escalada de las tensiones con Estados Unidos tras las operaciones del Pentágono contra supuestas narcolanchas en el Caribe y con la acumulación de medios navales y aéreos en distintas bases de la región, toda vez Trump ha amenazado con intervenir militarmente en Venezuela para desalojar a Maduro, de quien ha dicho que tiene los días contados.

La división ideológica en el seno del americano tampoco ayuda, y una muestra es el paso de República Dominicana de aplazar 'sine die' la Cumbre de las Américas que iba a tener lugar esta misma semana en Punta Cana, a la espera de que la cita pueda celebrarse en el año 2026 y de manera "productiva".

Las autoridades dominicanas decidieron no invitar a Nicaragua, Venezuela y Cuba, alegando que de esta manera la asistencia sería mayor, sin embargo, países como México y Colombia descartaron participar también como gesto de solidaridad.

Igualmente juega en contra de la cita en Santa Marta el paso del huracán 'Melissa' por muchos de los países caribeños convocados a la cumbre, lo que dificulta que los líderes de esta región acudan a la reunión con la UE, o el hecho de que la cumbre coincida con los primeros compases de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que se celebra en Belém, Brasil.