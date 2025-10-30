Macron visitará México el 7 de noviembre: Sheinbaum busca recuperar códices prehispánicos

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó este jueves que el 7 de noviembre recibirá en México a su homólogo francés, Emmanuel Macron, en una visita oficial enfocada en fortalecer los vínculos culturales, económicos y diplomáticos entre ambos países.

Durante su habitual conferencia la "Mañanera del Pueblo", la mandataria destacó que el principal objetivo del encuentro será gestionar la repatriación del códice Borgia y de otro manuscrito prehispánico que se encuentran actualmente en Francia, considerados parte del patrimonio histórico de México.

“Sí, viene Macron el 7 de noviembre. Nos interesa mucho por unos códices que queremos que lleguen a México, ese es nuestro principal interés”, afirmó Sheinbaum.

Macron vendrá acompañado de empresarios franceses

Sheinbaum adelantó que el presidente francés viajará acompañado por una delegación de empresarios, con quienes sostendrá reuniones con el sector privado mexicano para fortalecer las relaciones económicas bilaterales.

“Obviamente viene con empresarios y a tener un encuentro también con empresarios mexicanos, pero nuestro interés mayor es la repatriación de estos códices que son muy importantes para México”, puntualizó.

La presidenta añadió que se planea una conferencia conjunta entre ambos mandatarios, aunque los detalles finales de la agenda “aún se están acordando” debido a que la visita “será muy breve”.

Una visita simbólica en el 200 aniversario de relaciones diplomáticas

La visita de Macron a México —originalmente prevista para septiembre— marcará la primera reunión bilateral bajo la administración de Sheinbaum y se enmarca en la conmemoración de los 200 años de relaciones diplomáticas entre México y Francia.

El códice Borgia, solicitado por una comunidad del Valle del Mezquital, es considerado un valioso instrumento de medición calendárica y registro ritual. Las autoridades mexicanas buscan recuperar el original como parte de los preparativos para la ceremonia de atadura de años de 2027, un evento de gran relevancia para los pueblos originarios.