Lula aprueba nueva ley ambiental en Brasil, pero veta 63 artículos

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, promulgó un proyecto de ley que suaviza las normas de concesión de licencias ambientales para proyectos, pero vetó 63 de sus disposiciones, informó el viernes el Secretario Ejecutivo de la Presidencia.

La propuesta original, apoyada por la poderosa comunidad agroindustrial de Brasil, fue duramente criticada por los grupos ecologistas, que habían empezado a llamarla "proyecto de ley de devastación".

Los vetos de Lula pretendían preservar la integridad del proceso de concesión de licencias, garantizar la seguridad jurídica de los proyectos, proteger los derechos de las comunidades indígenas y quilombolas y agilizar los procedimientos, dijo Miriam Belchior.

Belchior también anunció que el Gobierno enviaría un nuevo proyecto de ley al Congreso en virtud de un procedimiento de urgencia constitucional con el fin de colmar lo que denominó las "lagunas" dejadas por los vetos y evitar la inseguridad jurídica.