Lagarde celebra el acuerdo EU-Irán; Nagel advierte sobre la inflación persistente

La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, celebró el lunes la noticia de un alto al fuego entre Estados Unidos e Irán y dijo que podría ayudar a reabrir el estrecho de Ormuz, aunque su colega Joachim Nagel advirtió que no traería un alivio inmediato a la elevada inflación de la zona euro.

Funcionarios estadounidenses e iraníes dijeron durante la noche que habían alcanzado un acuerdo para poner fin a su guerra y reabrir el estrecho, una vía clave para el transporte de energía, en un pacto preliminar que hacía caer los precios del petróleo y contenía las apuestas sobre subidas de tasas del BCE.

"Si esta noticia se confirma con los acontecimientos de los próximos días y la firma de un memorando de entendimiento, (...) es una buena noticia. Sólo podemos celebrarla", dijo Lagarde a la radio France Culture.

El BCE subió las tasas de interés por primera vez en casi tres años la semana pasada para intentar contener la inflación antes de que el aumento de los costos de la energía que ha seguido a una disrupción sin precedentes del suministro vinculada a la guerra en Irán se extienda más por la economía de la zona euro.

Los inversionistas financieros, que en gran medida apostaban por otras dos subidas de tasas del BCE durante el próximo año, recortaban sus expectativas el lunes. Ahora prevén sólo un aumento adicional, con apenas una posibilidad marginal de otro movimiento.

Nagel mantiene la cautela sobre la inflación

En declaraciones posteriores en Fráncfort, el miembro del Consejo de Gobierno del BCE Joachim Nagel señaló que la reacción de los mercados financieros al acuerdo anunciado mostraba que los inversores anticipaban una solución duradera al conflicto en Irán.

Pero se mostró más cauto sobre el impacto en la inflación de la zona euro, al decir que no habría alivio inmediato aunque el estrecho de Ormuz reabriera pronto, porque llevaría meses restaurar el suministro de petróleo a su nivel previo a la guerra.

"No se vislumbra alivio en el futuro previsible", dijo Nagel, que preside el Bundesbank alemán. "Al contrario: incluso si el estrecho de Ormuz volviera pronto a ser navegable, tomará meses que el suministro de petróleo vuelva a la normalidad".

Sostuvo que la inflación en la zona euro seguiría elevada incluso en el escenario "suave" del BCE, en el que los precios de la energía bajan con mayor rapidez.

De hecho, cabría esperar otro aumento de la inflación cuando expiren las medidas gubernamentales para limitar las subidas de los precios de la energía, dijo Nagel. Estas medidas, que incluyen un descuento en el precio del combustible en surtidor en Alemania, redujeron la tasa de inflación de la zona euro en 0.4 puntos porcentuales en mayo, añadió.

El banquero central alemán reafirmó su opinión de que todas las opciones, tanto mantener las tasas de interés sin cambios como aumentarlas, siguen abiertas para la próxima reunión de política monetaria del banco central, el 22 y 23 de julio.

Lagarde también adoptó un tono prudente en su entrevista radial, al decir que "toda la cuestión del enriquecimiento de uranio sigue pendiente de debatirse, acordarse y concluirse en forma de acuerdo".