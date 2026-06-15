Acuerdo de paz fortalece al peso y provoca caída de los precios del petróleo

Los futuros del petróleo abrieron a la baja en las operaciones asiáticas del lunes, después de que Estados Unidos e Irán anunciaran un acuerdo de paz y reabrir el Estrecho de Ormuz, el cual se espera se firme durante esta semana.

Los futuros del Brent cotizaban en 83.82 dólares el barril, una caída de 4.02% a las 18:00 horas tiempo del Centro de México el domingo.

Por su parte, los futuros del estadounidense West Texas Intermediate (WTI) cotizaban en 80.53 dólares el barril, una pérdida de 5.12 por ciento.

El viernes los precios del crudo Brent cayeron a sus niveles más bajos desde principios de marzo, a medida que crecía la confianza entre los operadores en un inminente acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán.

Los futuros del Brent cerraron en 87.33 dólares por barril, con un descenso de 3.05 dólares, o 3.37%; y los del West Texas Intermediate terminaron en 84.88 dólares, con un descenso de 2.83 dólares, o 3.23 por ciento. Fue el nivel más bajo del WTI desde el 17 de abril.

Estabilización

Gabriela Siller, directora de Análisis de Banco Base, escribió el domingo que los precios de energéticos caían en el mercado de materias primas después del anuncio del acuerdo de paz, lo cual disminuye la probabilidad de que la Reserva Federal (Fed) tenga que subir su tasa de interés este año.

Agregó que ante el anuncio de acuerdo de paz entre Irán y Estados Unidos, el dólar se debilitó, debido principalmente a que “el acuerdo implica que se reabrirá el Estrecho de Ormuz, con lo que la oferta petrolera se normalizará eventualmente”.

El domingo por la tarde, en el mercado electrónico, el tipo de cambo cotizaba en 17.1574 pesos por dólar, esto es una apreciación de 0.29 por ciento.

Gabriela Siller explicó que el dólar es considerado un activo refugio que se compra cuando hay miedo. “Con el anuncio de paz, el miedo disminuye y eso permite que el dinero vuele a activos más riesgosos y con mayor rendimiento”.

Destacó que con el acuerdo de paz se reabrirá el Estrecho de Ormuz, lo que implica un aumento de la oferta de petróleo y fertilizantes. Con esto, las presiones inflacionarias disminuyen y disminuye la probabilidad de incrementos en tasa de interés de la Fed.

Por su parte, Sergio Cisternas, analista de Mercados en EBC Financial Group, indicó que el mercado abrió la semana con una señal que hace apenas unos días parecía improbable.

“El petróleo registró una caída superior al 4% después de que Estados Unidos e Irán confirmaran avances decisivos hacia un acuerdo que pondría fin al conflicto que durante meses mantuvo en vilo a los mercados energéticos globales. La reacción fue inmediata: el Brent cayó hasta los 83.8 dólares por barril y el WTI retrocedió hacia los 80.9 dólares, mientras que el peso mexicano se apreció cerca de 0.3%, llevando al tipo de cambio desde 17.21 hasta 17.15 pesos por dólar”, explicó.

Desde una perspectiva económica, la noticia tiene implicaciones que van mucho más allá del mercado energético, pues una caída sostenida del petróleo suele interpretarse como una noticia positiva para la inflación, expresó el especialista.

“En ese contexto, la reacción del peso mexicano resulta completamente lógica. La disminución de los riesgos energéticos reduce parte de las presiones inflacionarias globales y debilita la demanda por activos refugio como el dólar. Como consecuencia, monedas emergentes con fundamentos relativamente sólidos, como el peso mexicano, encuentran espacio para apreciarse frente a la divisa estadounidense”.

El movimiento del tipo de cambio refleja una combinación de factores como menor aversión al riesgo global y expectativas de inflación más contenidas.