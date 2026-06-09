Kenia reprime protestas contra centro de cuarentena para estadounidenses expuestos al ébola

La Policía de Kenia ha dispersado este martes con gases lacrimógenos a los manifestantes que protestaban contra el centro de cuarentena para estadounidenses expuestos al ébola en el país africano, después de los planes del Gobierno de seguir adelante con la construcción pese a que el Tribunal Supremo ha suspendido temporalmente el proyecto.

La localidad de Nanyuki, al norte de Nairobi, se ha visto sacudida de nuevo por una fuerte protesta que ha desembocado en choques con la Policía, que ha respondido con gases lacrimógenos y disparos al aire, según informa el diario keniano 'Daily Nation'.

Se trata de la última de una serie de fuertes protestas por parte de la población local, de hecho una manifestación la semana pasada se saldó con dos manifestantes muertos, en medio de los intentos de las autoridades locales por frenar las concentraciones.

En el foco de la polémica está el plan de Nairobi y Washington de establecer un centro de cuarentena y tratamiento frente al ébola en el país africano que acoja a los ciudadanos estadounidenses expuestos al virus, que el presidente keniano, William Ruto, defiende como una muestra de "solidaridad internacional" al tiempo que reivindica la "transparencia, responsabilidad y decisión" de su Gobierno para proteger vidas y contribuir a la seguridad sanitaria regional y mundial ante el brote de ébola en el norte de República Democrática del Congo.

En este contexto, el Tribunal Supremo de Kenia ha suspendido temporalmente el establecimiento del centro de cuarentena y ha reclamado a Ruto que publique íntegramente el acuerdo con Estados Unidos o cualquier otro país para el establecimiento del citado centro.