Lectura 2:00 min
Keiko no conoce aún a su rival para balotaje
Dos candidatos opuestos compiten voto a voto por un cupo en el balotaje presidencial de Perú: el izquierdista radical Roberto Sánchez, quien busca romper con el modelo económico liberal, y el ultraconservador Rafael López Aliaga, exalcalde de Lima que promete mano dura contra el crimen.
Lima. Dos candidatos opuestos compiten voto a voto por un cupo en el balotaje presidencial de Perú: el izquierdista radical Roberto Sánchez, quien busca romper con el modelo económico liberal, y el ultraconservador Rafael López Aliaga, exalcalde de Lima que promete mano dura contra el crimen.
El conteo parcial de los comicios del 12 de abril, marcados por retrasos y denuncias, coloca como favorita a la derechista Keiko Fujimori, con 17%.
Pero con miles de actas objetadas y cientos de miles de votos por contar, los resultados definitivos no se conocerán antes del 15 de mayo, y el segundo puesto del balotaje aún es una incógnita.
Este lunes, con el 93.6% de las actas contabilizadas, Sánchez (12%) y López Aliaga (11.9%) estaban separados por apenas 14,000 votos.
Montado en un caballo y con sombrero campesino, Roberto Sánchez, de 57 años, replica la fórmula ganadora que usó hace cinco años el expresidente Pedro Castillo (2021-2022), de quien se considera heredero político.
Psicólogo y parlamentario, fue ministro de Comercio Exterior y Turismo durante el breve gobierno de Castillo, que terminó cuando este intentó disolver el Congreso y fue destituido.
Católico conservador y empresario millonario, Rafael López Aliaga adoptó el apodo "Porky" por su parecido con el cerdito de dibujos animados Porky Pig.
Es miembro del Opus Dei y practica el celibato. Fue alcalde de Lima entre 2023 y 2025.