Italia y Corea del Sur elevan su alianza estratégica con acuerdos en defensa y tecnología

Italia y Corea del Sur han firmado este viernes varios acuerdos en materia de energía, semiconductores y seguridad y defensa, entre otros, además de elevar la relación a "estratégica especial".

En una cumbre bilateral en Roma, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y el presidente surcoreano, Lee Jae Myung, han consolidado las relaciones con la firma de cuatro memorandos de entendimiento con los que Italia y Corea del Sur dejan por escrito su voluntad de cooperar en materia de tecnología, seguridad y defensa, oportunidades comerciales y proyectos conjuntos en África.

Según informa la agencia de noticias surcoreana Yonhap, entre los países en los que se explorarán posibles proyectos están Uganda, Etiopía, Egipto y Costa de Marfil.

"Un encuentro importante, que marca un mayor fortalecimiento de las relaciones entre Italia y Corea, elevadas hoy al nivel de Asociación Estratégica Especial", ha señalado la primera ministra italiana sobre la cumbre con el mandatario surcoreano, en Europa para participar en la cumbre de líderes del G7.

Según Meloni la cita ha servido para ahondar la colaboración en sectores clave "como semiconductores, inteligencia artificial, espacio, automoción, energía, seguridad y defensa, confrontando también los principales expedientes internacionales".

"Al final del encuentro hemos firmado cuatro acuerdos en los sectores de la cooperación para el desarrollo, de las ciencias y tecnologías avanzadas, de la información y comunicación, de la economía social y de las pequeñas y medianas empresas", ha repasado.