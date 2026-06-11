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El Economista
Geopolítica

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Fiscalía de Corea del Sur condena al expresidente Yoon Suk Yeol a 30 años de cárcel

Yoon ya había sido sentenciado en febrero a cadena perpetua por insurrección, ahora su condena tiene que ver por enviar drones a Corea del Norte.

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El expresidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol.Foto: AFP

AFP

El expresidente surcoreano Yoon Suk Yeol fue condenado este viernes a 30 años de prisión por enviar drones a Corea del Norte, una acción que, según la fiscalía, buscaba crear un pretexto para su fallido intento de declarar la ley marcial en diciembre de 2024.

A Yoon "se le impusieron 30 años de cárcel" por los cargos, informó a la AFP un portavoz del Tribunal del Distrito Central de Seúl.

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Yoon ya había sido sentenciado en febrero a cadena perpetua por insurrección, al ser hallado culpable de intentar "paralizar" la Asamblea Nacional con la declaratoria de ley marcial, una pena que el exmandatario apeló.

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