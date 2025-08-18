Israel enviará ayuda humanitaria a Sudán del Sur

Israel proporcionará ayuda humanitaria de emergencia a Sudán del Sur, anunció el lunes el ministro de Relaciones Exteriores israelí.

"Siguiendo las instrucciones del ministro de Relaciones Exteriores, Gideon Saar, Israel proporcionará ayuda humanitaria de emergencia a las poblaciones vulnerables del país", indicó un comunicado oficial.

"Sudán del sur lucha actualmente contra una epidemia de cólera y se enfrenta a una grave escasez de recursos. La ayuda incluirá suministros médicos, equipos de purificación de agua, guantes y mascarillas, kits de higiene especiales para la prevención del cólera", así como "provisiones de alimentos", añadió el comunicado.

Este anuncio se produce al mismo tiempo en que informes de prensa mencionan un proyecto, orquestado por Israel, para trasladar a habitantes de la franja de Gaza hacia este Sudán del Sur, un estado africano pobre e inestable

La viceministra israelí de Relaciones Exteriores, Sharren Haskel, realizó una visita oficial a Yuba, capital de Sudán del Sur, la semana pasada.

Con esta ocasión, la diplomacia sursudanesa "refutó rotundamente" las "informaciones prensa que afirmaban que (su) gobierno mantenía conversaciones con Israel sobre la reubicación de ciudadanos palestinos de Gaza" a Sudán del Sur y afirmó que dichas informaciones eran "infundadas".

La Franja de Gaza lleva más de 22 meses asolada por la guerra, tras el sangriento ataque de los islamistas de Hamás contra territorio israelí y las represalias militares llevadas a cabo por Israel desde entonces.

Israel asedia en la Franja de Gaza a 2.4 millones de palestinos, sometiéndolos a un bloqueo humanitario total desde principios de marzo, que se flexibilizó en mayo y de nuevo a finales de julio ante las críticas internacionales.

Según la ONU, la población de la zona se ve amenazada por una "hambruna generalizada".

El lunes, Amnistía Internacional acusó a Israel de orquestar una "campaña deliberada de hambruna" en Gaza y de "destruir sistemáticamente la salud, el bienestar y el tejido social".

Sudán del Sur está afectado por la inseguridad y la inestabilidad desde su independencia en 2011.