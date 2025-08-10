Mueren 63 personas por desnutrición en una semana en Darfur, Sudán; en su mayoría niños y mujeres

Al menos 63 personas murieron de desnutrición en una semana en El Fasher, ciudad asediada en el oeste de Sudán en guerra, indicó el domingo a AFP un responsable del ministerio de Salud.

"Sesenta y tres personas murieron de desnutrición desde el 3 de agosto (...), la mayoría son niños y mujeres", declaró ese responsable que pidió el anonimato.

Precisó que ese balance solo concierne a las personas que pudieron llegar a un hospital.

El Fasher, capital de Norte Darfur, es asediada desde hace más de un año por los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FSR), en guerra contra el ejército desde abril de 2023.

La ciudad es la segunda capital regional de Darfur aun controlada por el ejército.

Cerca del 40% de los niños de menos de cinco años en El Fasher sufren de desnutrición aguda, 11% de forma severa, según el Programa Alimentario Mundial (PAM).

Ya en su tercer año, el conflicto causó decenas de miles de muertos, desplazó a millones y provocó lo que la ONU califica de "peor crisis humanitaria en el mundo".