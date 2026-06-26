Israel, Líbano y Estados Unidos firman un acuerdo trilateral para avanzar con la paz

Líbano, Israel y Estados Unidos firmaron el viernes en Washington un acuerdo marco trilateral que busca allanar el camino rumbo a un pacto de paz entre los dos antiguos adversarios de Oriente Medio.

"Nos complace anunciar un acuerdo marco entre el gobierno soberano del Líbano y, por supuesto, el gobierno de Israel, con la mediación y el apoyo de los Estados Unidos de América", dijo el secretario de Estado Marco Rubio durante la ceremonia de la firma.

El acuerdo establece "un marco para una paz y una seguridad duraderas", añadió el jefe de la diplomacia estadounidense.

La embajadora de Líbano en Washington, Nada Hamadeh Moawad, afirmó que el acuerdo "es un primer paso en el camino hacia la restauración de la soberanía y la integridad territorial libanesas".

El representante diplomático israelí, Yechiel Leiter, dijo que, en virtud del acuerdo, "Irán queda fuera, Hezbolá queda fuera y el camino hacia la paz entre Israel y Líbano queda abierto".

Hezbolá arrastró a Líbano a la guerra de Oriente Medio el 2 de marzo al lanzar cohetes contra Israel para vengar la muerte del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel.

Israel respondió con devastadores bombardeos aéreos y una invasión que, según Líbano, ha causado la muerte de más de 4,200 personas.

Bajo presión de Estados Unidos, las autoridades libanesas iniciaron en abril conversaciones directas con Israel en Washington, y el 17 de abril se anunció una tregua, pero no logró detener los combates.

Se declaró un nuevo alto el fuego este mes, mientras Teherán insistía en que su acuerdo con Washington para poner fin al conflicto más amplio, iniciado por Estados Unidos e Israel a finales de febrero, debía incluir a Líbano.