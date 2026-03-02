​Irán no quería negociar, sólo ganar tiempo para armarse y reactivar su ambición nuclear: Pentágono

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ha afirmado este lunes que el ataque a Irán responde a la falta de voluntad negociadora de Teherán, insistiendo en que las autoridades de la República Islámica ganaban tiempo en los contactos con Washington mientras mantenía sus ambiciones nucleares.

En una rueda de prensa para dar cuenta de la marcha de la operación lanzada contra Irán el pasado sábado, que ha dejado al menos 500 muertos, entre ellos el líder supremo, Alí Jamenei, el jefe del Pentágono ha indicado que la Administración de Donald Trump hizo "todo lo posible por una diplomacia real" y los enviados Steve Witkoff y Jared Kushner "intentaron una y otra y otra vez, con esfuerzos sinceros alcanzar la paz" pero en frente Irán "no estaba negociando" sino "ganando tiempo".

"El régimen anterior tuvo todas las oportunidades de llegar a un acuerdo pacífico y sensato. Pero Teherán no estaba negociando. Estaba ganando tiempo y compraba tiempo para reabastecer sus arsenales de misiles y reactivar sus ambiciones nucleares", ha argumentado.

Hegseth ha acusado a Irán de estar construyendo "potentes misiles y drones" para crear un escudo convencional para sus "ambiciones de chantaje nuclear", así ha indicado que existía una "pistola" sobre la cabeza de las bases y ciudadanos estadounidenses mientras se mantenían las conversaciones en las que ha dicho que Teherán quería tomar a Estados Unidos "como rehenes".

"Esta operación es una misión devastadora y decisiva. Destruir la amenaza de misiles. Destruir la Armada. No armas nucleares", ha resumido.

En este sentido, ha negado que se trate de una guerra "de cambio de régimen", aunque de hecho "el régimen sí cambió, y el mundo cambió". Así ha hablado de un "punto de inflexión generacional" que Washington espera desde 1979, en referencia a la revolución Islámica, indicando que la guerra terminará "bajo las condiciones de 'Estados Unidos primero' y según lo que decida Trump".

No es una misión "de la noche a la mañana"

En su intervención, el jefe del Estado Mayor Conjunto estadounidense, Dan Caine, ha confirmado que la operación implica combates a gran escala y no se trata de una misión "de la noche a la mañana", apuntando que los objetivos militares asignados "requerirán tiempo para alcanzarse y, en algunos casos, implicarán un trabajo difícil y arduo".

El máximo responsable militar de Estados Unidos ha avanzado así que espera "sufrir pérdidas adicionales" a los cuatro militares que ya han caído en los combates contra Irán, si bien ha prometido trabajar "para minimizar las pérdidas estadounidenses" en la misión.

Caine ha defendido que la misión busca "proteger y defender" a Washington y a los socios regionales de Teherán, incluyendo "impedir que Irán tenga la capacidad de proyectar poder fuera de sus fronteras".

Así ha explicado que la misión está diseñada para "interrumpir, degradar, negar y destruir" la capacidad de Irán para llevar a cabo y sostener operaciones de combate. "Esto marcó la culminación de meses, y en algunos casos años, de planificación deliberada y perfeccionamiento contra este conjunto específico de objetivos", ha afirmado Caine en la primera aparición pública de los dirigentes del Pentágono desde el ataque lanzado el sábado.

De esta forma, el general de la Fuerza Aérea estadounidense ha asegurado que la planificación implicaba "ataques de precisión contra infraestructura militar clave, hasta la integración persistente de Inteligencia y selección de objetivos".