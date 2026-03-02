Putin ofrece usar sus lazos con Irán para ayudar a restablecer la calma en Oriente Medio

El presidente ruso, Vladimir Putin, habló por teléfono el lunes con los líderes de tres estados árabes del golfo Pérsico y les ofreció utilizar los vínculos de Moscú con Irán para intentar ayudar a restablecer la calma en Oriente Medio tras los ataques de Estados Unidos e Israel, que condenó.

En una serie de llamadas con los líderes de Emiratos Árabes Unidos, Baréin y Qatar, Putin criticó los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, que el Kremlin calificó como una "agresión descarada". El Kremlin dijo más temprano que Moscú está en contacto permanente con los líderes iraníes.

Moscú considera que su asociación estratégica con Irán es fundamental para mantener su influencia en Oriente Medio, donde esta se vio afectada cuando su aliado común, el presidente sirio Bashar al-Asad, fue derrocado hace 15 meses.

Aunque Rusia se beneficia del aumento de los precios del petróleo y puede acoger con satisfacción que Washington deje de centrarse en Ucrania, la ofensiva también va en contra del deseo de Moscú de un orden mundial multilateral en el que Estados Unidos no sea dominante.

Los estados árabes del golfo Pérsico, aliados cercanos de Estados Unidos, han sido objeto de ataques con drones y misiles iraníes desde que comenzaron los ataques aéreos el sábado.

Según el comunicado del Kremlin sobre la llamada de Putin al presidente de EAU, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, el líder ruso se ofreció a actuar como intermediario transmitiendo a Teherán las quejas por los ataques. Durante la llamada, "ambas partes hicieron hincapié en la necesidad de un alto el fuego inmediato y de volver al proceso político y diplomático", añadió el Kremlin.

En la llamada de Putin con el emir de Qatar, el jeque Tamim bin Hamad al-Thani, el Kremlin afirmó que ambos líderes expresaron su preocupación por la ampliación del conflicto y el riesgo de que se involucren terceros países. Putin comunicó al rey de Baréin, Hamad bin Isa Al Khalifa, que Rusia está dispuesta a hacer todo lo posible para estabilizar la situación en la región.