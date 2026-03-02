Congreso de EU se alista a debatir el poder de Trump en la guerra contra Irán

El Congreso de Estados Unidos se prepara para votar esta semana una serie de resoluciones destinadas a limitar los poderes de Donald Trump en la guerra que lanzó contra Irán, aunque la mayoría republicana probablemente logrará frustrar estas iniciativas.

Algunos parlamentarios aseguran querer reafirmar la autoridad del Congreso, único habilitado por la Constitución de Estados Unidos para declarar una guerra.

"Trump ha iniciado una guerra innecesaria, idiota e ilegal contra Irán", declaró en X el senador demócrata Tim Kaine.

El legislador había presentado a finales de enero una resolución destinada a ordenar a Trump obtener la autorización del Congreso para cualquier conflicto con Irán. El sábado pidió a los legisladores "regresar de inmediato" a Washington para votar el texto.

En una columna en Wall Street Journal el domingo, Kaine dijo que puede afirmar "sin rodeos que no había ninguna amenaza inminente de Irán contra Estados Unidos que justificara" la operación militar.

Esta cuestión de la "amenaza inminente" está en el centro del debate sobre la legalidad de la guerra que ordenó Trump.

El Congreso es el único habilitado para declarar la guerra. No obstante, una ley de 1973 permite al presidente iniciar una intervención militar limitada para responder a una situación de emergencia provocada por un ataque contra Estados Unidos.

Sin embargo, en una rueda de prensa este lunes, el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, utilizó claramente el término "guerra" para calificar el conflicto en curso con Irán, y no simplemente una intervención limitada.

Para Daniel Shapiro, del centro de estudios Atlantic Council, Trump "no ha explicado la urgencia ni la amenaza inminente que hacía necesaria una guerra en este momento".

Ahora, el presidente debe obtener la autorización del Congreso si quiere continuar las hostilidades contra Irán más allá de 60 días.

Poco dado a criticar a Trump, el diputado republicano Thomas Massie denunció los ataques el sábado.

Massie dijo que presentará junto a su colega demócrata Ro Khanna una resolución para "forzar una votación del Congreso sobre esta guerra con Irán".

Se espera para esta semana una votación en el Senado sobre la resolución de Kaine, así como una posible votación en la Cámara sobre la otra resolución.