Petróleo cae 7% tras previsión de Trump sobre una distensión de la guerra en Oriente Medio

Los ⁠precios del petróleo caían un 7% este martes, tras tocar un pico ⁠de más de tres años en la víspera, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, predijo que la guerra en Oriente Medio podría terminar pronto, lo ⁠que alivió las preocupaciones sobre interrupciones prolongadas ⁠en el suministro petrolero.

A las 10:12 GMT, los futuros del Brent restaban 6.75 dólares, o un 6.8%, hasta los 92.21 dólares el barril, mientras que los del West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI) perdían 6.41 dólares, o un 6.8%, a 88.36 dólares el barril.

Ambos contratos llegaron a desplomarse hasta un 11% más temprano, antes de recortar pérdidas.

Los volúmenes del Brent bajaron a unos 213,000 contratos, la cifra más baja desde el 27 de febrero, justo antes del inicio del conflicto, mientras que los del WTI declinaron a 212,000, su mínimo desde el 20 de febrero.

El petróleo trepó a más de 119 dólares el barril el lunes, su cota más elevada desde mediados de 2022, ya que los recortes de suministro de Arabia Saudita y otros productores avivaron los temores de importantes interrupciones en el suministro mundial.

Posteriormente, los precios retrocedieron después de que el presidente ruso, Vladimir Putin, mantuvo una conversación telefónica con Trump y compartió propuestas destinadas a una rápida resolución de la guerra, según un asesor del Kremlin, lo que alivió las preocupaciones sobre el suministro.

Trump dijo el lunes en una entrevista ⁠con CBS News que pensaba que la guerra contra ⁠Irán está "muy avanzada" y que Washington marcha "muy ⁠por delante" de su plazo inicial estimado de cuatro a cinco semanas.

"Es evidente que los comentarios ⁠de Trump sobre una guerra de corta duración han calmado los mercados. Si bien ayer se produjo una reacción exagerada al alza, creemos que hoy se está produciendo una reacción exagerada a la baja", dijo Suvro Sarkar, del DBS Bank, añadiendo que el mercado está subestimando los riesgos a estos niveles para el Brent.

"Los grados Murban y Dubai siguen muy por encima de los 100 dólares por barril, por lo que, en la práctica, ⁠no ha cambiado mucho la realidad sobre el terreno", añadió, refiriéndose a los grados de referencia del petróleo de Oriente Medio.