Gobierno destaca reducción del 44% en los homicidios en México

El gobierno de México indicó este martes que el promedio diario de homicidios dolosos en México disminuyó 44% entre septiembre de 2024 y febrero de 2026. Según las cifras, al inicio del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, en septiembre de 2024, el país registraba un promedio de 86.9 homicidios diarios, mientras que en febrero de 2026 la cifra se redujo a 48.8, lo que equivale a 38 asesinatos menos por día.

“Destaca una disminución del 44% del promedio diario de homicidios dolosos respecto a septiembre de 2024”, señaló la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa.

Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, subrayó que la reducción ha sido constante desde el inicio de su administración. “Es una reducción continua mes con mes y febrero es el mes más bajo desde hace por lo menos 10 años”, afirmó.

Febrero, el nivel más bajo en más de una década

El reporte indicó que febrero de 2026 es el mes con el menor promedio diario de homicidios de los últimos 11 años. Al comparar febrero de 2025, cuando se registraban 75 homicidios diarios en promedio, con el mismo mes de 2026, la disminución fue de 35 por ciento.

Además, se señaló que ocho entidades concentran poco más del 50% de los homicidios dolosos en el país.

Mientras que, en febrero, el primer lugar lo ocupó Guanajuato con 9.4% del total nacional, seguido por Sinaloa con 7.9%; Chihuahua (7.5%); y Baja California (7.2%). Después se ubicaron Morelos con 6%; Veracruz (5.6%); Estado de México (5.3%); y Oaxaca también con 5.3 por ciento.

Al comparar el primer bimestre de 2025 con el mismo periodo de 2026, 26 entidades federativas reportaron reducciones en el promedio diario de homicidios. Entre las caídas más pronunciadas destacaron San Luis Potosí con una disminución de 86%, Quintana Roo con 69.3% y Aguascalientes con 60 por ciento.

Reducciones en estados con alta incidencia

Las autoridades también reportaron descensos relevantes en entidades que históricamente concentran altos niveles de violencia.

En Guanajuato, el promedio de homicidios disminuyó 64% desde septiembre de 2024 y suma 12 meses consecutivos a la baja, según lo que mostraron durante la conferencia de prensa matutina.

Por su parte, el Estado de México, el promedio pasó de 6.63 a 2.61 homicidios diarios, una reducción de 61 por ciento.

Otros estados con descensos importantes fueron Jalisco, con una reducción de 58%; Guerrero, con 72%; Nuevo León, con 68%; y Sonora, con 55 por ciento.

Para el caso de Sinaloa, Figueroa Franco explicó que la entidad registró un incremento de homicidios a partir de septiembre de 2024 debido a conflictos entre grupos del crimen organizado, con un pico en junio de 2025; sin embargo, desde entonces se reportan siete meses de estabilización y una reducción de 44% respecto al punto más alto.

Caen delitos de alto impacto

El informe también reportó una disminución en otros delitos de alto impacto. Entre octubre de 2024 y febrero de 2026 estos delitos bajaron 28 por ciento.

De manera anual, el promedio diario pasó de 969.4 delitos en 2018 a 456.3 en lo que va de 2026, lo que representaría una reducción de 53 por ciento.

En el desglose por delito, el feminicidio disminuyó 11.8%; las lesiones dolosas por arma de fuego, 10.8%; el secuestro, 57.6%; y la extorsión, 16.8 por ciento.

Asimismo, el total de robos con violencia cayó 21.9%; el robo de vehículo con violencia disminuyó 31.1%; el robo a transportista con violencia 24.8%; el robo a transeúnte 16.3%; y el robo a negocio con violencia 21.1 por ciento.

El único delito que registró un aumento fue el robo a casa habitación con violencia, que pasó de 10.03 a 10.22 casos diarios, un incremento de 1.9 por ciento.